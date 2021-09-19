10 самых прорывных автомобилей: без них не было бы будущего

По прогнозу Daimler AG, в ближайшие 20-25 лет количество автомобилей в мире должно увеличиться вдвое. Сейчас современный человек не представляет себя без машины, но для для того, чтобы прийти к этому был проделан долгий путь. Редакция Daily-Motor.Ru рассказала о десяти автомобилях, которые принесли вместе с собой самые прорывные решения в масштабах всей автоиндустрии.

1. Mercedes 260 D (1936 г.) – первый дизельный двигатель в пассажирском автомобиле

За последние несколько десятилетий дизельные двигатели заняли прочное место на рынке. Дизель с турбонаддувом не только экономичен, но также обладает очень хорошими характеристиками и универсальностью. Но как все на самом деле началось?

В 1930 году известный американский производитель дизельных двигателей для грузовых автомобилей Cummins создал один легковой автомобиль с агрегатом такой конструкции, но это был экспериментальный проект. Пришлось немного подождать до серийного использования дизеля в легковой машине.

В 1933 году Citroen построил служебную версию модели Rosalie, но представил ее только в 1936 году на автосалоне в Париже. Именно поэтому имя первого серийного легкового автомобиля с дизельным двигателем принадлежит Mercedes 260 D. Автомобиль поступил в продажу в 1936 году и с самого начала стал любимцем таксистов. Любовь таксистов к Mercedes продолжается и по сей день.

Mercedes 260 D имел 2,6-литровый дизельный двигатель без наддува мощностью 45 л.с. Это позволяло разогнаться до 94 км/ч, но самое главное — он имел низкий расход топлива. Автомобиль потреблял менее 10 литров дизельного топлива, несмотря на большой вес (около 1,6 тонны).

Mercedes 260 D производился до 1940 года. К тому времени было построено около 2000 экземпляров.

2. Citroen Traction Avant 11CV Commerciale (1938 г.) – первый хэтчбек

Citroen известен своими инновационными решениями. Французская марка может похвастаться не только гидропневматической подвеской, но и внедрением первого хэтчбека в серийное производство.

В 1938 году Citroen представил новую версию популярной модели Traction Avant, подготовленную для предпринимателей. Citroen 11CV Commerciale обеспечивал отличный доступ к багажнику и практически ко всей задней части автомобиля. Он открывался двумя способами — вверх и вниз.

Производство машины было остановлено на время Второй мировой войны, но после нее Citroen вернулся к выпуску первого хэтчбека.

3. Oldsmobile (1939 г.) – первый автомобиль с автоматической трансмиссией

Иначе и быть не могло — первые автомобили с автоматической коробкой передач появились в американских автосалонах, и за эту новинку отвечает General Motors. Трансмиссия Hydramatic начала использоваться в автомобилях Oldsmobile в 1939 году, а первые автомобили были доставлены клиентам осенью 1939 года.

После первого года производства General Motors решила предложить такую же трансмиссию более роскошному бренду Cadillac. После войны Hydramatic также вошла в линейку Pontiac. До 1949 года было выпущено 1 миллион автомобилей с этой трансмиссией.

4. Packard (1939 г.) – первая система кондиционирования воздуха в салоне

Еще одна новинка, которая быстро прижилась на американском рынке и десятилетиями была предметом роскоши в Европе, — это кондиционер. Первые попытки создать систему охлаждения автомобилей были предприняты в конце 1920-х годов, а в 1930-х годах были компании, которые добавляли кондиционеры в различные машины.

Первым брендом, решившим реализовать эту новинку в своем модельном ряду, стал американский производитель автомобилей класса люкс Packard.

Дебютная система кондиционирования была несовершенной. Главное, что она была очень дорогой — стоила 274 доллара, что сегодня чуть меньше 5000 долларов. К тому же она занимала большую часть багажного отделения и не позволяла регулировать температуру — охлаждение можно было только включать или выключать. Термостата не было. Вариант оказался неудачным и был снят с производства.

5. Lohner-Porsche (1900 г.) – первый гибрид

Хотя идея гибридных автомобилей ассоциируется с современным автомобильным рынком, первый гибрид фактически появился в 1900 году.

Молодой инженер Фердинанд Порше, работавший в венской компании Якоба Лонера, разработал электродвигатель, который решил установить на ступицах. Каждая маленькая единица управляла одним колесом. Так был создан Lohner-Porsche Elektromobil, представленный в 1900 году в Париже.

Из-за проблемы с хранением энергии для двигателей, Porsche решила создать первый в истории гибрид. Порше добавил в свой автомобиль двигатель внутреннего сгорания, вырабатывающий электричество. Это то же решение, что и в Opel Ampera.

Созданный таким образом гибрид весил 4 тонны, но, несмотря на это, мог разогнаться до 61 км/ч. Большой вес был вызван необходимостью использования аккумуляторов весом до 1800 кг.

Производство началось в 1900 году и длилось пять лет. Произведено не менее 300 автомобилей.

6. Ford Vedette (1948 г.) – первое использование подвески Макферсон

Макферсон — это распространенное сегодня решение для передней подвески, гарантирующее компактные размеры, простую конструкцию и хорошие ходовые качества. Его автором является Эрл С. Макферсон, который в 1930-х годах все еще работал в General Motors, но в 1940-х годах перешел в европейский филиал Ford, где ему удалось запустить в производство конструкцию передней подвески собственной разработки.

Первой моделью, получившей это нововведение, стала Ford Vedette французского производства — большой комфортабельный автомобиль с двигателями V8 и привлекательным дизайном в американском стиле. Автомобиль оставался в производстве до 1954 года, но, как все хорошо знают, история подвески Макферсон, которая на сегодняшний день является самым популярным решением, на этом не закончилась.

7. Oldsmobile Toronado (1973 г.) – первый автомобиль с подушкой безопасности

Повышение безопасности водителя и пассажира было одной из самых важных задач для автомобильной промышленности с тех пор, как машины начали развивать значительную скорость. Одно из важнейших изобретений — подушки безопасности, которые сейчас широко используются даже в популярных дешевых автомобилях.

История решения, спасшего бесчисленное количество жизней, восходит к 1950-м годам. Устройство, предназначенное для защиты водителя и пассажира в случае столкновения, производилось в США, Германии и Японии.

В США Джон У. Хетрик получил патент на это решение еще в 1953 году, но коммерческого применения такой системы пришлось ждать до 1973 года. Именно тогда появился первый серийный автомобиль с подушкой безопасности в списке дополнительного оборудования. Тем не менее, американские покупатели 1970-х гг. не так охотно выбирали ее, и она оставалась в продаже до 1977 модельного года.

С 1974 года подушки безопасности водителя и пассажира стали ставить на Cadillac, Buick и другие модели Oldsmobile.

8. Tucker (1948 г.) – первые ремни безопасности в серийном автомобиле

Если вы хотите узнать историю ремней безопасности, интерес, несомненно, нужно направить на скандинавских производителей, известных своей любовью к безопасности. Действительно, у шведов отличный послужной список в этой области.

Первым автомобилем, который предлагался с ремнями безопасности в стандартной комплектации, был Saab GT 750, выпущенный в 1958 году, а Volvo в 1959 году представила первые трехточечные ремни, также защищавшие верхнюю часть тела, в отличие от ранее использовавшихся поясных систем.

Однако, чтобы найти первую машину, которая была оснащена ремнями безопасности, давайте вернемся на десятилетие назад в США.

В 1948 году небольшая компания Tucker, возглавляемая Престоном Такером, представила свой первый продукт. Это был Tucker 48, экстравагантный седан, полный современных решений. Он имел дополнительную фару, расположенную по центру, усиленный корпус, дисковые тормоза и поясные ремни безопасности.

Tucker 48 потерпел фиаско. Был выпущен всего 51 автомобиль, но в следующем году ремни безопасности появились на автомобилях Nash, а в 1950-х годах и другие американские производители начали предлагать их в качестве дополнительного оснащения.

9. Oldsmobile Curved Dash (1901 г.) – первый массовый автомобиль

Ford T широко известен как первая серийная машина, при создании которой использовалась инновационная производственная линия. Однако эта история немного о другом. Первым серийным автомобилем стал Oldsmobile Curved Dash, представленный в 1901 году и названный так из-за формыпередней части кузова.

За 6 лет производства Oldsmobile выпустил более 19 000 экземпляров. Это стало возможным благодаря использованию производственной линии. В отличие от многих автомобилей начала ХХ века, Oldsmobile проектировался таким образом, чтобы каждый экземпляр был идентичным, что позволяло удобно заменять детали. Именно поэтому этот Oldsmobile считается первым серийным автомобилем.

10. Mercedes 6/20 л.с. и 10/35 л.с. (1921 г.) – первый автомобиль с компрессором

Компрессор был отличительной чертой Mercedes на протяжении многих десятилетий, и, несомненно, самым известным довоенным автомобилем, использующим это решение, является спортивный Mercedes-Benz SSK, разработанный самим Фердинандом Порше. Прежде чем этот великий автомобиль начал успешно выступать на европейских гоночных трассах, в 1921 году Mercedes представил на Берлинском автосалоне модели мощностью 6/20 л.с. и 10/35 л.с.



Первая модель имела 1,6-литровый двигатель, оснащенный механическим компрессором Рутса, а вторая версия была оснащена 2,6-литровым двигателем мощностью примерно 40 л.с. Пришлось подождать до 1923 года, прежде чем началось серийное производство обеих машин. Идея увеличения мощности за счет компрессора осталась в головах инженеров Mercedes, которые усовершенствовали эту технологию в последующие годы.