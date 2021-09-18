Новый мини-кроссовер Hyundai установил суточный рекорд продаж

Компания Hyundai начала продажи нового крошечного кроссовера Casper 14 сентября. Только за первые сутки количество заказов, оформленных на автомобиль, превысило отметку в 19 тысяч 900 штук, что стало рекордом среди топливных моделей корейского бренда. За новый бюджетный «паркетник», напомним, просят от 13 миллионов 850 тысяч вон или 854 тысячи 300 рублей.

«Каспер» стал самым компактным в линейке SUV компании Hyundai. Его длина составляет 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 мм. Несмотря на скромные габариты, автомобиль имеет 5-дверный кузов, а его салон рассчитан на 4 взрослых. Размер колесной базы модели равен 2400 мм.

В основе кроссовера лежит платформа K1, разработанная альянсом Hyundai-Kia. На этой же «тележке» ранее было построено новое поколение сити-кара Hyundai i10.

Дизайн Hyundai Casper выполнен в современном стиле. Кроссоверу досталась новомодная двухъярусная оптика, необычная радиаторная решетка и подштамповки над колесными арками, визуально расширяющие кузов.

В линейку двигателей новой модели вошли литровые бензиновые моторы семейства Kappa – «атмосферный» вариант выдает 75 лошадиных сил, а «наддувный» – 99 «сил». Связку обоим составляет исключительно четырехдиапазонный «автомат» и система переднего привода. Полного привода у модели не может быть в принципе.

Продавать «Хендай Каспер» планируют не только в Южной Корее, но и в Западной Европе, а также Индии. До России автомобиль, скорее всего, не доберется.