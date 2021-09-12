Lexus GX550: Toyota может подарить внедорожнику двигатель от LC 300

Компания Toyota зарегистрировала в Коста-Рике товарный знак GX550, который предназначен для внедорожника GX. Подробностей о том, что за собой скрывает появление нового индексного наименования премиального родственника Land Cruiser Prado, пока нет. Впрочем, можно предположить, что новый товарный знак был запатентован не просто так.

Учитывая, что GX460 был обновлен совсем недавно, получив слегка модернизированный интерьер, автомобиль наверняка останется в своем актуальном виде как минимум несколько ближайших лет.

По одной из версий, озвученных журналистами американского издания «Motortrend», шильдик GX550 может получить обновленный GX. Хотя существует и другое предположение. Якобы вскоре внедорожнику достанется новый силовой агрегат V6 с двойным «наддувом» мощностью 409 лошадиных сил, который недавно получили некоторые версии Toyota Land Cruiser 300.

Быть полностью уверенными в том, что GX ждет появления более производительной версии, пока нельзя, ведь вполне возможно, что товарный знак GX550 был зарегистрирован только для того, чтобы его не запатентовал другой автопроизводитель.

Напомним, ближайшей новинкой компании Lexus должно стать новое поколение внедорожника LX, который, по слухам, получит несколько новых версий, включая: LX600 и LX750h. Премьера модели запланирована на 2022 год.