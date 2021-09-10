Названы 17 самых ненадежных подержанных автомобилей в России

С ростом цен на новые автомобили резко взлетели прайсы и на вторичном рынке России. Тем не менее, даже с учетом подорожания б/у-машины являются порой единственным, на что покупателям хватает денег. Вот только в таких сделках можно нарваться на большие сюрпризы, которые в будущем может преподнести дальнейшая эксплуатация подержанной машины.
Журналисты издания «Autonews», заручившись поддержкой Союза автоэкспертов и оценщиков, опубликовали ТОП-17 автомобилей на вторичном рынке РФ, которые считаются самыми ненадежными. В антирейтинг попали машины возрастом до 7 лет с пробегом, не превышающим 100 тысяч километров. Автомобили развели на подкатегории по классам.
Самые ненадежные легковушки и кроссоверы с ценой до 1 миллиона рублей
Renault Logan/Sandero/Duster с трансмиссией DP2
Peugeot и Citroen с трансмиссией AL4
Ford с моторами EcoBoost и трансмиссиями Powershift
Самые ненадежные компакт-кроссоверы сегмента C
Volkswagen Tiguan с трансмиссией DSG (первые машины)
Kia Sportage и Hyundai Tucson с двигателями рабочим объемом 2 и 2,4-литра
Самые ненадежные седаны D-класса (непремиум сегмент)
Ford Mondeo с двигателем EcoBoost
Hyundai Sonata и Kia Optima с двигателями рабочим объемом 2 и 2,4-литра
Самые ненадежные премиальные седаны (E-класс)
Jaguan XE и XF
BMW с двигателем N63
Самые ненадежные 7-местные кроссоверы, вэны и микроавтобусы
Land Rover Discovery с «дизелем»
BMW X7 M50i