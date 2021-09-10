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Названы 17 самых ненадежных подержанных автомобилей в России

От: Алексей Шмидт
car reliability blog

С ростом цен на новые автомобили резко взлетели прайсы и на вторичном рынке России. Тем не менее, даже с учетом подорожания б/у-машины являются порой единственным, на что покупателям хватает денег. Вот только в таких сделках можно нарваться на большие сюрпризы, которые в будущем может преподнести дальнейшая эксплуатация подержанной машины. 

Журналисты издания «Autonews», заручившись поддержкой Союза автоэкспертов и оценщиков, опубликовали ТОП-17 автомобилей на вторичном рынке РФ, которые считаются самыми ненадежными. В антирейтинг попали машины возрастом до 7 лет с пробегом, не превышающим 100 тысяч километров. Автомобили развели на подкатегории по классам. 

Самые ненадежные легковушки и кроссоверы с ценой до 1 миллиона рублей

Renault Logan/Sandero/Duster с трансмиссией DP2

Peugeot и Citroen с трансмиссией AL4

Ford с моторами EcoBoost и трансмиссиями Powershift

Самые ненадежные компакт-кроссоверы сегмента C

Volkswagen Tiguan с трансмиссией DSG (первые машины)

Kia Sportage и Hyundai Tucson с двигателями рабочим объемом 2 и 2,4-литра

Самые ненадежные седаны D-класса (непремиум сегмент)

Ford Mondeo с двигателем EcoBoost

Hyundai Sonata и Kia Optima с двигателями рабочим объемом 2 и 2,4-литра

Самые ненадежные премиальные седаны (E-класс)

Jaguan XE и XF 

BMW с двигателем N63

Самые ненадежные 7-местные кроссоверы, вэны и микроавтобусы

Land Rover Discovery с «дизелем»

BMW X7 M50i

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