Юбилейную Lada Vesta продадут за границу

Компания «АвтоВАЗ» показала юбилейный, 600-тысячный выпущенный автомобиль Lada Vesta. Его планируют отправить за границу.

Машиной оказался универсал SW Cross, кузов которого выкрашен в цвет «дайвинг» и комплектации [BLACK], прерогативой которой являются черные глянцевые корпуса зеркал и крыша. Автомобиль оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил, агрегатированный механической коробкой передач.

Дальнейшие перспективы «юбиляра» уже известны – его отправят на экспорт, правда не сильно далеко – в белорусский город Гомель.

В 2022 году флагманское семейство «АвтоВАЗа» должно пережить плановое обновление, которое станет для него последним на актуальной платформе. Следующее поколение «Весты», как и все другие модели российского автопроизводителя, будут переведены на французскую платформу CMF-B.

Сейчас самый доступный вариант актуальной Vesta (седан в комплектации Classic) оценивается в сумму от 783 тысяч 900 рублей. Самым дорогим является исполнение Sport по цене от 1 миллиона 209 тысяч 900 рублей.