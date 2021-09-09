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Юбилейную Lada Vesta продадут за границу

От: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» показала юбилейный, 600-тысячный выпущенный автомобиль Lada Vesta. Его планируют отправить за границу.

Машиной оказался универсал SW Cross, кузов которого выкрашен в цвет «дайвинг» и комплектации [BLACK], прерогативой которой являются черные глянцевые корпуса зеркал и крыша. Автомобиль оборудован 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил, агрегатированный механической коробкой передач. 

Дальнейшие перспективы «юбиляра» уже известны – его отправят на экспорт, правда не сильно далеко – в белорусский город Гомель. 

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В 2022 году флагманское семейство «АвтоВАЗа» должно пережить плановое обновление, которое станет для него последним на актуальной платформе. Следующее поколение «Весты», как и все другие модели российского автопроизводителя, будут переведены на французскую платформу CMF-B.

Сейчас самый доступный вариант актуальной Vesta (седан в комплектации Classic) оценивается в сумму от 783 тысяч 900 рублей. Самым дорогим является исполнение Sport по цене от 1 миллиона 209 тысяч 900 рублей.

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