«УАЗ» рассказал, как в Европе дорабатывают «Буханки»

Автомобили Ульяновского автозавода становятся все более востребованы на европейском рынке. В первую очередь это касается, конечно, фургонов, спрос на которые за последний год резко вырос. В линейке моделей «УАЗа» такая модель только одна – «Буханка».

Местные фирмы своими силами пытаются модернизировать устаревшую машину под свои потребности, а также под экологические требования Евросоюза.

«Многие европейские компании своими силами дорабатывают силовые установки ЗМЗ для соответствия действующим в Евросоюзе нормам токсичности Евро 6D», – объясняют в «УАЗе».

В качестве примера маркетологи Ульяновского автозавода приводят продавца «Буханок» из Нидерландов (городок Зютфен). Для того, чтобы беспрепятственно торговать российской машиной на просторах ЕС, специалисты этой фирмы меняют прошивку ЭБУ двигателя и осуществляют перенастройку системы выпуска отработавших газов. Фотографию такой «Буханки» пресс-служба «УАЗ» разместила на своей странице в «Инстаграм», дополнив ее следующей подписью:

«Более конкретную информацию наш зарубежный партнер по понятным причинам предпочел не разглашать».

Ранее Daily-Motor.Ru уже рассказывал о том, что объявления о продаже «Буханок» в Европе встречаются на специализированных сайтах все чаще. Одним из последних таких предложений была машина, выставленная в Германии.

Автомобиль также пережил серьезные доработки, получив экспедиционный багажник на крыше с металлическими ящиками, дополнительную оптику, сэндтреки, тонированные стекла, лестницу на крышке багажника и наклейки в виде красных звезд на кузове. За нее ее владелец просил от 39 тысяч 999 евро или 3 миллиона 458 тысяч рублей по текущему курсу.