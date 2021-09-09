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BMW Isetta возвращается в виде копии с ценой в 1 млн рублей

От: Алексей Шмидт
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Выставка IAAA Mobility этого года в Мюнхене оказалась на удивление богата различными необычными автомобилями. Одним из них стал компактный швейцарский кей-кар Microlino 2.0, дизайн которой сильно напоминает BMW Isetta (выпускалась с 1955 по 1962 годы). Машина готова к серийному производству и даже известна ее цена – она оказалась весьма демократичной.

В продажу Microlino 2.0 поступит сразу в трех версиях: Urban, Dolce и Competizione. Для каждой из модификаций будут доступны батареи разной емкости.

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Микро-автомобиль оснащается электрическим двигателем мощностью всего 17 лошадиных сил, пиковая производительность которого составляет 25 л.с. При этом за счет небольшой снаряжений массы (435 кг) Microlino 2.0 развивает скорость в 50 км/ч уже через пять секунд после старта. В режиме максимальной отдачи машина способна разгоняться до 90 километров в час.

Емкости младшей батареи (6 кВт/ч) будет хватать на 95 километров пути. Средней (10,5 кВт/ч) – на 175 км, а запас хода со старшим аккумулятором (14 кВт/ч) равен 230 километрам. 

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По словам производителя, компания уже собрала более 24 тысяч предзаказов на Microlino 2.0. Стартовая цена – 12 тысяч 500 евро или чуть больше 1 миллиона рублей по текущему курсу.

Собирать машинку будут в Турине. В планы компании входит выпуск как минимум по 7,5 таких автомобилей в год. 

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