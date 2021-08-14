5 самых странных автомобилей, которые видел мир

Мировой автопром – это не только массовые автомобили, но еще и небольшая часть действительно оригинальных и самобытных моделей, которые редко можно встретить в городском потоке. Редакция Daily-Motor.Ru отобрала пять машин из списка самых необычных и странных, которые когда-либо были представлены на мировом рынке.

Необычный фургон

Компания «Форд» хотела создать новаторский автомобиль-фургон. На деле получилась машина FK1000, насмешившая мир. Перенос ДВС на участок над передней осью помог получить простор в салоне, только вот у «Форда» FK1000 задние колеса практически не касались земли. Пришлось монтировать 2 канистры с водой, о существовании которых долгие годы никто не знал.

Камбаломобиль

За 4 года с 1944 по 1948 в Германии талантливый инженер Г. Эспенлауб создал необычный автомобиль, используя узлы от известного самолёта Junkers. Кузов получил 2,5 м длины, но высота была маленькой: всего 1,2 м. В народе машину прозвали Flunder. Слово переводится как камбала.

Необычное авто от «БМВ»

При виде BMW Isetta 300 можно подумать, что разработчики просто решили пошутить. Машина напоминает горбатого жука. Выпускалась она с 1956 года. Последняя партия была произведена в 1962 года. Это трёхколёсный автомобиль. Всего было выпущено 161 728 экземпляров.

85 км/ч – скорость, которую мог развить «жук». Кстати, этот автомобиль пользовался спросом, а завод «БМВ» был спасен от экономического краха. После Второй мировой войны ситуация у предприятия была тяжелой, но машина Isetta спасла завод.

Японский автомобиль

С 1996 по 2002 в Японии выпускали очень странные машины Daihatsu Midget II, которые имели специфический экстерьер. Между передних огромных фар располагалось «запасное колесо».

Мечта девушек

В 1970 году свет увидел Bong Bug 700E, отличающийся наличием 29 л. с., а также применением системы 3 колес. Также стоит отметить интересный факт: машина открывалась сверху, точно ящик. Bong Bug нравился девушкам, поэтому у многих дам были такие машины. Всего их выпустили 2 270 экземпляров. Автомобиль оставался на производстве до 1974 года.