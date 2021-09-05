Dongfeng придумал кроссовер для девушек

Китайская автомобильная марка Dongfeng представила особую комплектацию нового кроссовера Fengxing T5 Evo, которая предназначена специально для девушек и женщин. Модификация получила название Goddess Edition. Её главная особенность – розовый цвет кузова.

Интерьер кроссовера выполнен преимущественно в черной палитре, но с массой розовых акцентов, включая рулевой обод, окантовку дефлекторов обдува, ремни безопасности и прострочку на сиденьях, выполненные в этом оттенке.

На этом все «фишки» женской комплектации китайского «паркетника», собственно, и заканчиваются.

Двигатель под капотом Fengxing T5 Evo в версии Goddess Edition остался прежним – это полуторалитровый «наддувный» агрегат мощностью 192 лошадиные силы, агрегатированный 7-диапазонным преселективным «роботом».

Длина автомобиля составляет 4565 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1690 мм. Размер колесной базы равен 2715 мм. Таким образом, по габаритам Fengxing T5 Evo практически сопоставим с Haval F7, продающимся в России.