В России начали продавать «страшный сон Хаммера», родом из Китая 

Компания Dongfeng представлена на российском рынке со своими оригинальными моделями, а также машинами марки Voyah, но в Китае этот автопроизводитель владеет еще одним суббрендом.

Речь идет о марке Menghi, которая недавно обзавелась исполинским внедорожником, который называют «страшным сном Хаммера». Как выяснил Daily-Motor.Ru, нестандартный люксовый вездеход уже добрался до России.

Торговать Mengshi M-Hero в РФ начал один из крупных дилеров, занимающихся поставками машин по параллельному импорту. К нам уже привезли первые экземпляры внедорожников 2024 года выпуска.

Это машины с гибридной силовой установкой на 816 лошадиных сил и с запасом хода до 800 километров, а также с четырьмя электрическими двигателями, суммарно выдающими 1088 лошадиных сил и 1400 Нм (дальнобойность 505 км).

Длина M-Hero составляет почти 5 метров, а ширина и высота близки к двум метрам. Расстояние между осями равно без малого 3 метрам.

Машина, как и ее конкурент в лице GMC Hummer EV, обладает специальным режимом движения «краб», благодаря которому автомобиль способен поворачивать в одну сторону под одинаковым углом все четыре колеса, что дает возможность преодолевать неудобные участки на офф-роуде по диагонали.

Цены на такие внедорожники, ввезенные в Россию, нельзя назвать доступными. Но они оказались на удивление близки к тем прайс-листам, которые эти машины имеют в Китае (638 тысяч юаней или 8 млн рублей). За самый простой вариант M-Hero в РФ сейчас просят 10 миллионов рублей.