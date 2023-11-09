Вместо Hummer: в России появится самый экстремальный китайский внедорожник в истории

Крупные китайские автопроизводители не только расширяют свою экспансию в России, выводя все новые и новые суббренды в продажу на рынке, но и увеличивают количество автомобилей, представленных ими в РФ.

Одним из грядущих пополнений этого модельного ряда станет хардкорный внедорожник, который считается аналогом знаменитого Hummer EV и представляет собой самый экстремальный автомобиль в этом сегменте среди автопроизводителей из КНР на сегодня.

Липецкий завод «Моторинвест», занимающийся выпуском электромобилей Evolute, а также поставками в Россию машин Dongfeng и Voyah, объявил о том, что в декабре на наш рынок приедет первая партия внедорожников Mengshi M-Hero.

Премьера этого вездехода, обладающего как внешними, так и техническими характеристиками, которые роднят его с американским Hummer EV, состоялась в конце этого лета. Длина машины составила 5-метров, ширина – 2,1-метр, а расстояние между осями растянулось почти на 3 метра.

Внедорожник, прозванный «китайским Хаммером», был построен на архитектуре M-Tech собственной разработки Dongfeng и приводится в движение за счет электричества.

Четыре электромотора, установленные в M-Hero, суммарно выдают более 1000 лошадиных сил. Привод машины – полный c возможностью использования режима движения «Краб», когда все четыре колеса становятся способны одновременно поворачивать в одну сторону под одинаковым углом.

Утверждается, что первая партия Menghi M-Hero, которая приедет в Россию официально, будет состоять из 100 автомобилей. Их продажи обещают начать в декабре.

Какой окажется их цена пока неизвестно, но в родном Китае за M-Hero просят от 637 тысяч 700 юаней или около 8 миллионов рублей по нынешнему курсу.