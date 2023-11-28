Испанский журнал «Motor» о новом Dongfeng: Китай показал Европе, что такое дешевые электромобили

В последнее время европейские автомобильные бренды столкнулись с настоящим вызовом в категории электрокаров. Компактные автомобили с нулевым уровнем выбросов становятся все более и более популярными в «Старом Свете», но их очень мало в сегменте компакт-каров.

Закрыть эту брешь собираются китайские компании. Об одной из них, в частности модели Dongfeng Nammi 01, накануне вышел материал в испанском журнале «Motor».

Заголовок к статье гласит следующее:

Nammi – это суббренд Dongfeng, который сейчас продает свои электрокары сейчас на одном из европейских рынков – Словакии, говорится в статье зарубежных журналистов.

В 2024 году в линейке этой компании появится маленький электромобиль с индексом 01, обладающий большими фарами, соединенными светящейся планкой, небольшой «фальшрадиаторной» решеткой, окрашенными в черный цвет стойками, создающими эффект «парящей» крыши, а также утопленными в кузов дверными ручками.

Длина машины составит 4030 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1570 мм, а размер колесной базы будет равен 2660 мм.

Автомобиль получит электромотор максимальной мощностью 70 кВт, но впоследствии у Nammi 01 появится версия на 120 кВт. Батарей на выбор будет две: литий-железо-фосфатная в базе емкостью 31,45 кВт/ч, либо литий-ионная до 42,3 кВт/ч, обеспечивающие запас хода до 430 км (по циклу CLTC).

Испанцы пишут, что новинка Dongfeng обладает потрясающей электрической архитектурой, которая обеспечит быструю зарядку и восстановление дальности хода от 0 до 200 км всего за 8 минут с момента включения в розетку.

Но самое интересное связано с ценой такого хэтчбека. Журналисты «западного» издания удивляются стоимости модели Nammi 01.

В Китае за нее просят от 10 тысяч евро (менее 1 миллиона рублей) и сетуют на то, что в Европе электрокар будут продавать заметно дороже. Импортер уже называет цифру в 18 тысяч 990 евро (1 миллион 850 тысяч рублей) и не исключено, что к 2024 году она может стать еще выше.