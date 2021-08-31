«АвтоВАЗ» начал патентовать детали салона новой Vesta FL

Компания «АвтоВАЗ» приступила к регистрации патентных документов на детали интерьера обновленного семейства Lada Vesta FL (FL – фейслифт), следует из свежей выгрузки из базы Роспатента. Премьера модели запланирована на 2022 год.

В документах напрямую не указывается название модели, которая должна получить зарегистрированные в патентном ведомстве элементы. Впрочем, если сопоставить их дизайн с ранее опубликованными в Сети снимками салона рабочих прототипов новой «Весты», то можно прийти к выводу, что это элементы именно от обновленной Vesta FL.

В списке деталей салона новой «Весты», на которые «АвтоВАЗ» получил охранные документы, входят: внутренние ручки дверей, поручни, обрамление приборного щитка, а также консоль приборной панели в двух вариантах (с место под магнитолу и с нишей под мультимедийную систему).

Ожидается, что с точки зрения восприятия интерьер новой Vesta станет более дорогим, чем у актуального семейства. По площади должен увеличиться дисплей мультимедийной системы, дверные ручки станут крупнее, а приборный щиток получит широкую хромированную окантовку и лишится традиционных «трех колодцев», которые в «нафаршированных» версиях заменит цифровая «приборка».

При этом ранее стало известно, что в «топовых» комплектациях Vesta FL будут комплектовать большим тачскрином, выполненным в виде вертикально ориентированного планшета.