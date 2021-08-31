В Сети вновь показали дизайн нового Lexus LX 2022

В последнее время количество новостей, связанных с новым поколением Lexus LX, буквально зашкаливает. Впрочем, это неудивительно, ведь премьера внедорожника должна была состояться уже совсем скоро. Но накануне стало известно, что дебют автомобиля могут отложить из-за кризиса на рынке микрочипов. Тем не менее, это не мешает независимым дизайнерам представлять, как будет выглядеть LX 2022.

В Сети появилась новая иллюстрация, опубликованная порталом «lc300.qa», на которой показан предполагаемый вид следующего поколения LX.

Судя по всему, за основу изображения был взят внешний облик его родственника по платформе Land Cruiser 300. Внедорожнику пририсовали новые светодиодные задние фонари, объединенные узкой светящейся горизонтальной полосой, а также разместили на крышке багажника надпись «LEXUS» большими буквами, которая сменила фирменный шильдик бренда.

Напомним, ранее предполагалось, что прием заказов на LX 2022 начнется в сентябре, а его первые поставки стартуют в декабре. С учетом дефицита электроники и ажиотажа с продажами «Ленд Крузер 300» в Японии, очереди на который выстроились на четыре года вперед, появления соплатформенного Lexus LX нового поколения стоит ждать не раньше следующего года.