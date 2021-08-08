Lexus LX 2022: как будет выглядеть новый внедорожник 

Чем ближе премьера, тем все больше информации появляется о проекте нового поколения внедорожника Lexus LX. Недавно стало известно, что его продажи стартуют в 2022 году. Но как будет выглядеть автомобиль до сих пор остается только гадать. Независимые дизайнеры из ателье SRK, взяв на вооружение малочисленные шпионские фотографии, внешний облик Toyota Land Cruiser 300 и собственную фантазию решили показать, как будет выглядеть флагманский внедорожник «Лексус».

По мнению авторов компьютерного изображения, новый Lexus LX 2022, одной свежих из версий которого станет исполнение LX 600, получит перелицованную переднюю часть кузова с массивной радиаторной решеткой, которая сохранит хромированную облицовку, но сменит внутренний рисунок.

Кроме того, изменению подвергнется форма бампера с интегрированными в него противотуманными фонарями, что повлечет за собой небольшие перемены в рельефе крыльев и капота.

Боковина внедорожника выглядит плюс-минус такой же, как и его собрата по платформе Toyota Land Cruiser 300 (что, собственно, неудивительно, учитывая, что рендер рисовался с дизайна «трехсотого»).

Какой дизайн примет корма автомобиля художники не показали, но основные изменения в ней уже известны по недавнему шпионскому фото.

Новый LX 2022 обзаведется другим бампером и новым блоком фонарей, которые объединят светодиодной полосой. А на двери багажника больше не будет фирменной эмблемы марки, которую заменит надпись прописными буквами «LEXUS».

Техническая сторона реформенного внедорожника держится в секрете, но, скорее всего, автомобиль переймет «топовый» 3,5-литровый твин-турбированный V6 у LC300. Правда его мощность могут увеличить электрическим довеском, который позволит этой силовой установке прибавить в производительности с 415 л.с. до 480 «сил» (650 Нм против 871 Нм).

Премьера нового LX должна состояться до конца 2021 года.