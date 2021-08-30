Премьеру нового Lexus LX могут перенести на 2022 год: причина нехватка микрочипов

Казалось бы, премьера нового Lexus LX уже не за горами. По неофициальной информации, дебют новой генерации роскошного японского внедорожника был запланирован на осень этого года, но, как оказалось, пока всё не так однозначно. Как сообщает портал «Creative Trend» запуск LX 2022 может задержаться из-за сбоя с поставками запчастей из Юго-Восточной Азии. Скорее всего, это полупроводники для микрочипов.

Неожиданные сведения вполне могут оказаться правдой, поскольку Toyota уже была вынуждена приостановить сборку Land Cruiser 300 из-за нехватки запчастей из Юго-Восточной Азии. А, как известно, LX и Land Cruiser являются родственными моделями, поэтому нехватка компонентов для одной модели оказывает прямое влияние и на другую.

Впрочем, даже с учетом возможной задержки сроки запуска внедорожника должны сдвинуться незначительно. Как пишут японские СМИ, его продажи начнутся в 2022 году.

Ранее стало известно о том, что выпускать новый Lexus LX планируют в трех версиях: LX 570, LX 600 и LX 750h. Начальное исполнение должно сохранить 5,7-литровый атмосферный V8, которым комплектуется актуальный внедорожник, тогда как изначально предполагалось, что базовому LX будет положен 3,5-литровый V6 с двойным «наддувом» от нового LC 300.

«Топовая» версия с индексом LX 750h, если верить свежим слухам, должна получить гибридную силовую установку на базе той же «турбошестерки», связку которой составит несколько электромоторов.