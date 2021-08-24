Пятидверный Suzuki Jimny «засветился» в Google-картах

Тот факт, что Suzuki работает над новой версией внедорожника Jimny, не является большим секретом. Автомобиль с увеличенной колесной базой много раз подлавливали на общественных дорогах фотошпионы, но дизайн тех прототипов был скрыт камуфляжной пленкой. Однако теперь стало известно, как будет выглядеть пятидверный Jimny без маскировки. Автомобиль рассекретили благодаря снимку, сделанному в Google-картах.

Судя по фотографии, которую удалось обнаружить Daily-Motor.Ru в сервисе Google Street View, тестовый 5-дверный Jimny попал в объектив камеры проезжая мимо одной из заправок Cosmo. Машина была выкрашена в цвет Lime Green Shade, который сейчас доступен и для обычной трёхдверной модели.

Скриншот с сервиса Google Street View. Фото: Daily-Motor.ru

Передняя часть кузова внедорожника частично повторяет своего короткобазного собрата, но выделяется другими бамперами и решеткой радиатора. Скорее всего, изменения в его дизайне продиктованы грядущим обновлением 3-дверной модели, которое запланировано на первую половину 2022 года.

Ранее стало известно, что пятидверный Suzuki Jimny будет спроектирован на базе Jimny Sierra. Длина колесной базы автомобиля получит прибавку в 300 мм (до 2550 мм), что позволит существенно увеличить пространство внутри машины. Внедорожнику достанутся светодиодная светотехника, камера заднего вида и датчики парковки, а в салоне появится 7-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве двигателя удлиненный Jimny должен получить полуторалитровый бензиновый мотор K15B, агрегатированный мягкой гибридной системой. Суммарная мощность модели составит 103 лошадиные силы и 130 Нм, а варианты трансмиссий будут включать 5-ступенчатую «механику» или 4-диапазонный «автомат». Глобальная версия, скорее всего, получит под капот умеренно гибридную систему на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора.