Suzuki готовит «подтяжку лица» внедорожнику Jimny: первые изображения

Неофициальный цифровой рендер обновленного Suzuki Jimny 2027

Компактный рамный внедорожник Suzuki Jimny, остающийся одной из самых необычных с точки зрения внешности и характеристик серийных машин в мире, готовится к «подтяжке лица» (так называемому фейслифтингу). Накануне стало известно, как эта нишевая модель может поменяться визуально с плановой модернизацией.

Нынешний Jimny четвертого поколения дебютировал в июле 2018 года. В отличие от большинства компактных легковых автомобилей, он построен на рамном шасси и оснащается подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой. Кроме того, в его конструкцию входят неразрезные мосты с трехрычажной подвеской спереди и сзади, обеспечивающие выдающиеся характеристики на бездорожье.

На компьютерном рендере, подготовленном на основе подобных прогнозов, фейслифтинговый Jimny получил круглые фары с кольцевыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Suzuki Jimny 2027

Пятисекционная решетка радиатора осталась на месте, но ее прорези стали визуально крупнее. Новый бампер с серебристой нижней накладкой дополняет внедорожный образ, тогда как черные расширители колесных арок и квадратные формы кузова сохраняют узнаваемый облик модели.

Серьезных изменений в силовой установке машины не ожидается. Японский кей-кар оснащается 658-кубовым трехцилиндровым турбомотором R06A мощностью 64 л.с. и крутящим моментом 96 Нм. В паре с ним работают пятиступенчатая механическая или четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

По слухам, в Suzuki могут рассмотреть появление у реформенного внедорожника мягкой гибридной системы, но, учитывая потенциальное увеличение массы из-за дополнительных компонентов, такой вариант выглядит маловероятным.

Вместе с «подтяжкой лица» новый Jimny может вновь подорожать. При выходе четвертого поколения этой модели в 2018 году цена базовой версии автомобиля составляла 1 миллион 458 тысяч иен.

После обновления 2025 года, в рамках которого машина получила улучшенное техническое оснащение (усовершенствованную систему предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, функцию предупреждения о выходе из полосы движения и адаптивный круиз-контроль), стартовая цена на машину взлетела до 1 миллиона 918 тысяч 400 иен. А после запланированного «фейслифтинга» начальная стоимость внедорожника может впервые в его истории превысить отметку в 2 миллиона иен (чуть выше 1 миллиона рублей).

Премьера обновленного Suzuki Jimny должна состояться в течение 2027 года.

Тем временем, как ранее стало известно, Daihatsu готовит собственный внедорожник, который по формату может оказаться схожим с Suzuki Jimny и потенциально должен составить ему конкуренцию.