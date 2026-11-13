Японцы из BLITZ избавили бензиновый Toyota Land Cruiser 250 от его главного недостатка

Toyota Land Cruiser 250 остается одним из главных бестселлеров в семействе Land Cruiser, но его бензиновую версию в Японии часто критикуют за недостаточную динамику. При массе более 2,2 тонны его атмосферный двигатель развивает всего 163 л.с. Решить проблему предложила японская компания BLITZ, выпустившая комплект механического наддува для внедорожника.

Машина комплектуется 2,7-литровым четырехцилиндровым мотором 2TR-FE, который развивает 163 л.с. и 246 Нм. Некоторые ее владельцы жалуются, что автомобилю не хватает тяги при обгонах, разгоне в городском потоке и движении на подъемах.

Toyota парирует это тем, что двигатель необходим для «Ленд Крузера» из-за его надежности и способности работать в тяжелых условиях, однако для крупного внедорожника возможностей такого агрегата часто бывает недостаточно.

Исправить этот недостаток взялась местная фирма BLITZ, представившая нагнетатель для бензинового Land Cruiser 250. По результатам внутренних испытаний компании, после установки нагнетателя максимальная мощность «двухсот пятидесятого» увеличивается с 152,6 до 176,9 л.с., а крутящий момент – с 231,2 до 275,3 Нм. Прирост составляет 24,3 л.с. и 44,1 Нм соответственно.

Разработчики комплекта доработок для бензинового двигателя «Ленд Крузер» утверждают, что он относительно просто интегрируется в силовую установку машины. Комплект выполнен по принципу bolt-on и включает специальный контроллер подачи топлива, который подключается без перепрограммирования штатного блока управления двигателем.

Также сохраняется оригинальный корпус воздушного фильтра. По заявлению производителя, конструкция соответствует требованиям японского технического осмотра.

Впрочем, установка в любом случае потребует дополнительных расходов. Рекомендованная цена комплекта составляет 660 тысяч иен (примерно 340 тысяч рублей) с учетом налога, но работа специалистов и расходные материалы, включая охлаждающую жидкость, придется оплачивать отдельно.

Есть у нагнетателя и ограничения по эксплуатации. После его установки двигатель должен работать исключительно на высокооктановом бензине.

Использование обычного топлива может привести к его повреждению. Кроме того, BLITZ рекомендует установить свечи зажигания с более высоким калильным диапазоном. Кроме того, совместимость с некоторыми сторонними деталями впускной и выпускной систем, а также блоками управления может быть ограничена.

Между тем, ранее стали известны первые неофициальные подробности о новом Toyota Land Cruiser 400.