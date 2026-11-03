Популярный кей-кар Suzuki готовится впервые за 10 лет сменить поколение 

Неофициальный рендер нового Suzuki Wagon R

Suzuki Wagon R может пережить первую за десять лет полноценную комплексную модернизацию. Ожидается, что седьмое поколение популярного японского кей-кара дебютирует в 2027 году, а его главными особенностями станут переработанный салон, улучшенная экономичность и возможные изменения конструкции дверей.

Suzuki Wagon R впервые представили в сентябре 1993 года. Модель быстро закрепилась в числе популярных японских кей-каров благодаря высокой крыше и компактным габаритам. Шестое поколение дебютировало в феврале 2017 года и с тех пор продавалось практически в неизменном виде.

Если верить инсайдерским утечкам, следующая генерация этого кей-кара может увидеть свет в 2027 году. За основу, вероятно, возьмут доработанную версию нынешней платформы. Инженеры сосредоточатся на снижении массы, повышении жесткости кузова и улучшении плавности хода.

Габариты, скорее всего, останутся близкими к нынешним ограничениям японского класса кей-каров. Длина составит около 3395 мм, ширина – 1475 мм. Колесная база нынешней модели равна 2460 мм, и существенных изменений в этой части не ожидается.

В салоне могут пересмотреть конструкцию пола, расположение кресел и архитектуру передней панели, чтобы эффективнее использовать ограниченное пространство. Также ожидается развитие мультимедийной системы и возможностей подключения смартфонов и других устройств.

Как может выглядеть автомобиль, накануне показали на независимом рендере (заглавное изображение). Судя по нему, японскому компакту могут сохранить характерный квадратный силуэт, но передняя часть получит узкие светодиодные фары и горизонтальную решетку радиатора.

Боковины кузова выполнят с минимумом сложных выштамповок, благодаря чему дизайн машины будет выглядеть лаконичнее.

Главным вопросом в этом проекте могут оказаться задние двери. На рендере, опубликованном выше, они сдвижные, тогда как в актуальном Wagon R двери обладают классической распашной конструкцией, но в спецверсии Smile у них уже есть сдвижной механизм. Так что появление у классического кей-кара в новом поколении более удобных дверей практически гарантировано.

Под капотом машины, вероятно, останется 660-кубовый атмосферный двигатель с системой мягкого гибрида. Нынешний трехцилиндровый мотор R06D объемом 657 куб. см развивает 49 л.с. и 58 Нм. Существенного увеличения мощности от него ждать не стоит: основное внимание, судя по прогнозам, инженеры Suzuki уделят настройкам двигателя, вариатора и электромотора.

Недавно стало известно, что Suzuki готовит так называемую «подтяжку лица» внедорожнику Jimny. Модернизированный внедорожник может увидеть свет также в 2027 году.