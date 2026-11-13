Пикап Mitsubishi L200 превратили в автодом для четверых с подъемной крышей

Пикапы крайне редко используются как отправная точка для создания автодомов. Это связано с относительно небольшим грузовым отсеком, в котором крайне сложно уместить полноценный жилой отсек.

Но японской фирме Bear Field, похоже, это удалось. Недавно она представила кемпер TP03, который базируется на модели Mitsubishi L200/Triton. Как ни странно, несмотря на небольшие габариты, в его жилом отсеке может разместиться на ночлег до четырех человек.

Корпус модуля TP03 изготовлен из алюминия. Крыша полностью выдвигается при стоянке, а во время движения складывается. Благодаря этому уменьшаются общая высота конструкции и центр тяжести автомобиля. Алюминиевый кузов помогает снизить массу надстройки.

Внешнее оснащение ориентировано на поездки вдали от цивилизации. На корпусе предусмотрены крепления для эвакуационных лестниц и лопат, а для вещей есть наружные отсеки. Конструкцию можно дополнить навесом, душевой палаткой и другими аксессуарами.

Внутри размещены два дивана по бокам и центральный стол. Рядом со входом размещены холодильники и раковины, работающие от постоянного тока. Для поддержания комфортной температуры предусмотрен кондиционер с питанием от бортовой системы.

В состав оборудования входят дополнительная аккумуляторная батарея, инвертор и воздушный отопитель. На крыше установлена солнечная панель, которая помогает пополнять запас энергии.

Одной из главных фишек жилого модуля является трансформируемая спальная зона. Подъемная крыша открывает пространство для большой двуспальной кровати, рассчитанной на трех взрослых человек.

Спальное место окружено съемной стеганой теплоизоляцией, а выдвижная москитная сетка позволяет защититься от насекомых. Нижние диваны складываются в дополнительную односпальную кровать. В результате внутри могут разместиться до четырех человек.

Разработчики модуля утверждают, что он подходит не только для Mitsubishi L200/Triton, но и для Toyota Hilux. Его установка и демонтаж не требуют больших усилий, поэтому при желании его всегда можно снять и использовать грузовой отсек пикапа по его прямому назначению.

Стоимость кемпера, который только недавно представили официально, не раскрывается. Цены на него обещают объявить в ближайшее время.