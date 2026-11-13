Обновленный BMW X1 показали с дизайном Neue Klasse

BMW X1 готовится к обновлению в середине жизненного цикла. Компактный кроссовер должен заметно измениться внешне и получить совершенно другой интерьер с элементами оформления Neue Klasse. Как он может выглядеть, недавно показали независимые цифровые дизайнеры.

Действующее поколение BMW X1 выпускается с октября 2022 года. Основной завод модели находится в Регенсбурге, Германия, но сборка также организована в Китае, Индии, Малайзии, Индонезии и Таиланде. Помимо версий с двигателями внутреннего сгорания, кроссовер предлагается в электрическом исполнении iX1.

Судя по неофициальным изображениям, подготовленным независимым цифровым художником «Avarvarii», передняя часть обновленного X1 будет оформлена в стиле Neue Klasse. Кроссовер получит новую интерпретацию фирменных «ноздрей», измененные фары и более агрессивный бампер.

В отличие от нового поколения X5, здесь не предусмотрены Х-образные дневные ходовые огни. Дверные ручки также сохранят привычную форму.

Изменения затронут и корму. Задние фонари станут шире, а их внутренняя часть будет уже в районе боковых панелей кузова. Переработанная крышка багажника лишится прежнего углубления под номерной знак: его перенесут на задний бампер. Сам бампер получит более спортивное оформление. Также ожидаются новые колесные диски и несколько вариантов окраски кузова.

Серьезная модернизация ожидается и в салоне, но ее на рендерах не показали. Вместо нынешней двухэкранной компоновки появится панорамная система iDrive. Ее дисплей будет растянут вдоль нижней части лобового стекла от одной передней стойки до другой.

Также, вероятно, будут предусмотрены отдельный мультимедийный экран, необычное рулевое колесо и полностью переработанная передняя панель. Таким образом, большая часть элементов интерьера машины окажется новой.

Актуальный BMW X1 построен на платформе UKL2, которая также используется в моделях 1 Series, 2 Series Gran Coupe, 2 Series Active Tourer, X2 и некоторых моделях бренда MINI. Автомобиль, в отличие от своих старших братьев X3, X5 и X7, обладает базовой переднеприводной архитектурой с продольным расположением силового агрегата.

У «Икс первого» есть «заряженная» версия M35i с 2-литровым турбомотором. Ее мощность составляет до 316 лошадиных сил, а крутящий момент равен 400 Нм. На разгон с места до 100 километров в час уходит 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час.

Подробностей о том, как кроссовер может поменяться технически с обновлением, пока нет. Премьера автомобиля может состояться в 2028 году.

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