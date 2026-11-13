Новый Toyota Fortuner, теряющий камуфляж, подловили в Аргентине

Toyota работает над новым поколением внедорожника Fortuner, который в последнее время стал все чаще «светиться» в объективах фотошпионов. Сначала тестовую машину запечатлели в Таиланде, о чем мы рассказывали ранее, когда автомобиль был запечатлен в одной колонне с конкурентами, а накануне эту модель впервые заметили во время испытаний в Аргентине, где она зовется SW4.

Отличительной особенностью прототипа, который запечатлели в Латинской Америке, стало отсутствие части камуфляжа, сопровождавшего новый Fortuner в предыдущих тестах в Азии.

Судя по сделанным фото, на которых автомобиль был замечен проезжающим мимо Toyota Corolla, наиболее значительные изменения во внедорожнике произойдут в его передней части.

Переделке подвергнется решетка радиатора, на этот раз избавившаяся от маскировки, а также бамперы, фары и даже капот. Обновления также ожидаются сзади, где появятся другие двери и новые фонари.

Салон нового Fortuner фотошпионам запечатлеть не удалось, но, судя по всему, внутри его ждет другая передняя панель с переработанным рулевым колесом, панелью приборов и мультимедийным экраном, которые уже можно было наблюдать в новом поколении родственного пикапа Hilux (на фото ниже).

Тот, напомним, приобрел 12,3-дюймовую цифровую комбинацию приборов и широкоформатный дисплей мультимедийной системы на центральной консоли, а также отдельностоящий блок управления «климатом» в салоне.

Какие изменения ждут техническую часть машины пока сказать сложно, но, вероятно, она сохранит под капотом 2,8-литровый турбодизельный мотор. Доработать его могут посредство установки дополнительного 48-вольтового стартер-генератора, который превратит рамный внедорожник в мягкий гибрид.

Официальные технические характеристики такой силовой установки неизвестны, но в предыдущем поколении Toyota Hilux отдача похожего агрегата составляла 204 лошадиные силы и 500 Нм. В качестве трансмиссии, как и прежде, будет предложен «автомат».

Премьера нового Toyota Fortuner может состояться уже в ближайшее время. Дебют этой модели ждут 1 декабря, но его продажи на основных рынках сбыта начнутся в течение 2027-го.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Toyota собирается выпустить Land Cruiser 400.