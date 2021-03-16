Suzuki тестирует удлиненную версию нового Jimny

Suzuki Jimny. Фото: CarsCoops

В Сети появились новые шпионские фотографии удлиненной версии рамного внедорожника Suzuki Jimny. Снимки, сделанные на юге Европы, опубликовало издание «Carscoops».

Судя по выложенным в Сеть фотографиям, «растянутый» Jimny получит двери тех же размеров, что и актуальная модификация, однако окна и панель в задней части автомобиля станут гораздо крупнее.

Заснятый на тестах прототип был облачен в плотный камуфляж, но даже с учетом него можно отметить: увеличенный Jimny будет отличаться от стандартной версии этого внедорожника слегка модернизированной оптикой и бамперами измененной формы.

Suzuki Jimny. Фото: CarsCoops

Не исключено, что в будущем такое исполнение ляжет в основу 5-дверной модели, о которой Daily-Motor.Ru уже рассказывал в этом году. Ожидается, что внедорожник получит две дополнительные двери и увеличенную колесную базу.

О технической стороне удлиненного Suzuki Jimny пока ничего неизвестно. Вероятно она останется без изменений. Напомним, сейчас эту модель продают с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 102 лошадиные силы и 130 Нм момента, который пришел на смену 1,3-литровому двигателю. Трансмиссия: 5-ступенчатая «механика» либо 4-диапазонный «автомат».

В России минимальная цена Suzuki Jimny составляет 1 миллион 709 тысяч рублей.