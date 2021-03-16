Домой Автоновости Suzuki тестирует удлиненную версию нового Jimny

Suzuki тестирует удлиненную версию нового Jimny

От: Алиса Шашкова
Suzuki Jimny. Фото: CarsCoops

В Сети появились новые шпионские фотографии удлиненной версии рамного внедорожника Suzuki Jimny. Снимки, сделанные на юге Европы, опубликовало издание «Carscoops».

Судя по выложенным в Сеть фотографиям, «растянутый» Jimny получит двери тех же размеров, что и актуальная модификация, однако окна и панель в задней части автомобиля станут гораздо крупнее.

Заснятый на тестах прототип был облачен в плотный камуфляж, но даже с учетом него можно отметить: увеличенный Jimny будет отличаться от стандартной версии этого внедорожника слегка модернизированной оптикой и бамперами измененной формы.

Suzuki Jimny. Фото: CarsCoops

Не исключено, что в будущем такое исполнение ляжет в основу 5-дверной модели, о которой Daily-Motor.Ru уже рассказывал в этом году. Ожидается, что внедорожник получит две дополнительные двери и увеличенную колесную базу.

О технической стороне удлиненного Suzuki Jimny пока ничего неизвестно. Вероятно она останется без изменений. Напомним, сейчас эту модель продают с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 102 лошадиные силы и 130 Нм момента, который пришел на смену 1,3-литровому двигателю. Трансмиссия: 5-ступенчатая «механика» либо 4-диапазонный «автомат». 

В России минимальная цена Suzuki Jimny составляет 1 миллион 709 тысяч рублей.

Самое интересное:

Cейчас читают:

Suzuki тестирует удлиненную версию нового Jimny

В Сети появились новые шпионские фотографии удлиненной версии рамного внедорожника Suzuki Jimny. Снимки, сделанные на юге Европы, опубликовало издание «Carscoops». Судя по выложенным в Сеть...

Обновленные кроссоверы Bentley Bentayga добрались до России

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Bentley рассказала о том, что до российских покупателей добралась первая партия обновлённых кроссоверов Bentayga. Старт приема заказов на эту модель был дан еще...

Удлиненный Hyundai Tucson L: названа дата начала продаж

Автоновости Алексей Шмидт - 0
На прошлой неделе Daily-Motor.Ru рассказывал о том, что в Китае стартовало производство удлиненной версии кроссовера Hyundai Tucson L. Теперь же стало известно, когда такая...

В России из-за ПО отзывают около 700 машин Skoda Octavia

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Российский офис Skoda объявил о старте отзывной кампании в России, затрагивающей 685 автомобилей Octavia, реализованных в период с 2014 по 2016 год. Согласно информации, опубликованной...

Обновленный внедорожник Lada Niva Travel начали продавать в Европе

Автоновости Ростислав Архипов - 0
В середине прошлого года компания «АвтоВАЗ» объявила о прекращении поставок автомобилей Lada в Европу, но, как оказалось, экспорт некоторых моделей этой марки в страны...

Семиместная Hyundai Creta дебютирует в апреле 2021 года

Автоновости Алексей Шмидт - 0
Компания Hyundai определилась с датой официального дебюта удлиненной версии кроссовера Creta. Автомобиль будет представлен 6 апреля 2021 года. Растянутую модификацию «Креты» назовут Alcazar. В основу...

© Авто сайт – Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+