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Пятидверный Suzuki Jimny: стала известна дата премьеры. Новые подробности

От: Алексей Шмидт
Фото: Autoc-One

Компания Suzuki определилась с датой премьеры удлиненной версии своего самого компактного рамного внедорожника – Jimny. Автомобиль получит пять дверей и растянутую колесную базу. 

Как стало известно японскому порталу «Autoc-One», презентация пятидверного Suzuki Jimny состоится в 2022 году. Первоначально предполагалось, что автомобиль будет представлен на автосалоне в Токио в октябре 2021 года, но мероприятие было отменено. По неофициальной информации, 5-дверный Jimny получит официальное название Jimny Long, а длина его колесной базы по сравнению с трёхдверной модификацией вырастет на 30 мм.

Фото: Autoc-One

Машина вырастет в размерах, и, следовательно, потяжелеет. Вполне возможно, что для нее в Suzuki подготовят более мощный мотор. Им может оказаться «наддувный» агрегат, работающий в связке с умеренно-гибридной установкой. В пользу этого варианта говорит тот факт, что в Европе сейчас из-за экологических норм выбросов Suzuki сейчас вынуждена продавать Jimny только как двухместную коммерческую модель. Новая силовая установка позволит вновь отправлять пассажирскую версию внедорожника на Старый континент. 

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