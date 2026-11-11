Suzuki Jimny нового поколения показали на рендерах

Независимый цифровой рендер нового Suzuki Jimny 2027

Suzuki рассматривает возможность серьезных изменений компактного внедорожника Jimny, который остается одним из главных бестселлеров компании как на родном, так и на зарубежном рынках. Модернизация может привнести в экстерьер этой модели ряд доработок по части внешности, а также небольшие изменения в силовой установке.

Напомним, актуальное на сегодняшний день четвертое поколение Suzuki Jimny дебютировало в июле 2018 года. Автомобиль сохранил классическую рамную конструкцию, подключаемый полный привод с раздаточной коробкой и жесткие мосты спереди и сзади, а также угловатый внешний облик.

С планируемой сменой генерации, которую некоторые японские СМИ также называют рестайлингом, никаких крупных изменений в этих ставших визитной карточкой модели деталях не предвидится, но это не значит, что машина останется совсем без доработок.

Независимый цифровой рендер нового Suzuki Jimny 2027

Если верить опубликованным независимым рендерам, новый Jimny может сохранить узнаваемые круглые фары и пятисекционную решетку радиатора, но должен получить более современную светотехнику. Внутри круглых блоков появляются кольцеобразные светодиодные дневные ходовые огни, а горизонтальные световые элементы подчеркнут более технологичный характер передней части этой модели.

Решетка радиатора, судя по всему, сохранит традиционную компоновку, но отдельные ее секции станут крупнее. Передний бампер приобретет декоративные элементы, напоминающие защиту, а колесные арки примерят расширенные накладки.

Серьезных перемен по части конструкции кузова никто не ждет. Рамная платформа и базовая архитектура должны сохраниться, как и привычная компоновка салона. Но по агрегатной линейке есть ряд вопросов.

Вероятно, машина сохранит актуальный 64-сильный агрегат для версии для японского сегмента кей-каров, а также 1,5-литровый двигатель на 102 л.с., предназначенный для экспортных рынков. При этом ходят слухи о потенциале последнего с точки зрения гибридизации.

Если полуторалитровому «атмосфернику» добавят электрический довесок, то это может улучшить его отзывчивость и топливную экономичность.

Что касается изменения цен, то все станет понятно только после премьеры автомобиля, которая, по слухам, намечена на 2027 год. Актуальный Suzuki Jimny, напомним, стоит в Японии от 1 миллиона 918 тысяч иен за базовую комплектацию, что эквивалентно сумме примерно в 1 миллион российских рублей по текущему курсу.

Скорее всего, модернизированный внедорожник подорожает, но вряд ли значительно. Машина уже сильно прибавила в цене с запуска своего актуального поколения в 2018 году, когда за ее базовую версию просили 1 миллион 458 тысяч иен. Таким образом тогда внедорожник стоил на 31,6% меньше, чем сейчас.

Тем временем, конкурента для Suzuki Jimny сейчас готовит компания Daihatsu (бюджетный суббренд Toyota), собирающаяся возродить модель Rugger.