Hyundai Sonata N Line готовится ко второму рестайлингу: новые фонари и версия AWD

Hyundai продолжает работу над очередным обновлением Sonata N Line. На днях тестовый автомобиль заметили на эвакуаторе в Южной Корее с измененной задней частью и новыми вертикальными фонарями. Что еще интереснее, на кузове прототипа обнаружили обозначение AWD, указывающее на возможную полноприводную модификацию.

Напомним, Hyundai Sonata дебютировала в 1985 году. Нынешнее, восьмое поколение модели (DN8) представили в 2019 году. В 2020-м линейку пополнила спортивная версия N Line с 2,5-литровым турбомотором мощностью 290 л.с., а в 2023 году седан прошел масштабный рестайлинг.

Судя по тому, что можно рассмотреть через плотную маскировку, самые заметные изменения могут произойти сзади. Вместо горизонтальных фонарей нынешней модели прототип получил вертикальные световые элементы. По своему оформлению они напоминают решения, примененные в новых Hyundai Avante и Tucson, представленных в августе 2025 года.

Передняя часть 4-дверки также может претерпеть некоторые изменения. Несмотря на плотный камуфляж, на тестовом автомобиле были запечатлены доработанные бампер и фары. Фирменная горизонтальная световая полоса, известная как Seamless Horizon Lamp, тоже сохранится.

Еще более важной деталью, на которую обратила внимание южнокорейская автомобильная пресса, является надпись AWD на переднем крыле прототипа. Сейчас Sonata N Line для родного для себя рынка предлагается исключительно с передним приводом. Ее комплектуют 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 290 л.с. и крутящим моментом 422 Нм.

Впрочем, далеко не факт, что речь идет о машине для Кореи, а не для зарубежных стран, где у этой модели (к примеру, в тех же Штатах) уже есть полноприводная модификация.

Обновление Hyundai Sonata будет идти на фоне подготовки второго рестайлинга родственной Kia K5, который ожидается в следующем году. Обе модели могут отказаться от плановой смены генерации, чтобы руководство компаний могло точнее оценить рыночные перспективы седанов D-класса и затем либо снять их с производства, либо провести их крупную модернизацию.

Ранее Дейли-Мотор показал, как может поменяться новая Hyundai Sonata внешне со вторым обновлением.