Самое дорогое купе Toyota в истории: что о нем известно 

Toyota продолжает развитие семейства Century как самостоятельного люксового бренда, ориентированного на конкуренцию с Rolls-Royce и Bentley. Мы собрали всю известную об этом проекте информацию и уместили ее в одну статью.

История имени Century началась в 1967 году с появления представительского седана, который на протяжении десятилетий оставался вершиной японского автомобильного люкса. Изначально модель ориентировалась преимущественно на государственных чиновников и руководителей крупных компаний.

В 2023 году семейство пополнил роскошный внедорожник с подключаемой гибридной установкой V6, а сейчас к премьере готовят люксовое купе, которое может оказаться самым дорогим в истории бренда.

Предвестник этой модели был представлен в прошлом году на выставке Japan Mobility Show. Концепт получил имя Century Coupe и выделялся своим необычным внешним видом, который раньше Toyota никогда не делала. Машине достался длинный капот, низкий силуэт и выразительные пропорции гран-турера.

О том, чего ждать от его агрегатной части, пока сказать сложно. Но инсайдеры утверждают, что в качестве наиболее вероятной силовой установки рассматривается 3,5-литровый V6 с подключаемой гибридной системой PHEV.

Этот агрегат уже используется на внедорожнике Century. Он должен обеспечить новому роскошному купе Toyota смесь плавного разгона, низкого уровня шума и высокого комфорта, характерного для автомобилей класса люкс. Кроме того, применение уже освоенной силовой установки даст компании возможность сократить расходы на разработку модели и упростить организацию производства.

По другой версии, под капотом автомобиля может разместиться специальная силовая установка с 6-литровым мотором V12 и двумя электрическими двигателями.

Ожидается, что серийный Century Coupe будут выпускать небольшими партиями с возможностью индивидуальной настройки под заказчика. Такой подход соответствует традициям марки.

Цена купе, вероятно, окажется выше прайса внедорожника Century, который уже занимает верхнюю позицию в модельной линейке Toyota и стоит от 25 миллионов иен (приблизительно 12,9 млн российских рублей).

Если проект получит развитие без серьезных задержек, мировая премьера серийной версии Toyota Century Coupe может состояться уже в конце 2027 года. Главными конкурентами японца станут британские Bentley Continental GT и Rolls-Royce Spectre.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал, что российский дилер оценил люксовый вседорожник Toyota Century SUV во много раз дороже, чем он стоит в Японии.