Новый среднеразмерный кроссовер Honda: первые подробности

Японский автомобильный концерн Honda готовит новый среднеразмерный кроссовер, который собирается продавать на рынках развивающихся стран. Его производство наладят в Индии на заводе в Тапукаре, где сейчас остаются незадействованными 30% мощностей.

По неофициальной информации, новый кроссовер «Хонды» расположится в среднеразмерном сегменте SUV, а в его основу ляжет платформа пятого поколения бюджетного седана City. Пока новая модель не имеет названия и проходит в документах под заводским наименованием 31XA, но уже известно, что продавать ее будут как с 2-рядным, так и трёхрядным интерьером.

Honda City, на платформе которого построят новый SUV

По одному из предположений, кроссовер получит имя Elevate. Длина новинки может составить около 4,3-метра в 5-местном варианте компоновки салона. В таком случае его главными конкурентами станут Hyundai Creta и Skoda Kushaq.

В Honda заявляют, что это будет полностью новая модель, но не исключено, что в определенной степени кроссовер окажется связан со свежей генерацией «паркетника» BR-V, который недавно представили в Индонезии в виде концепта N7X.

Серийное производство новинки должно начаться в 2023 году. Учитывая заявленную географию продаж, кроссовер легко мог бы добраться и до российского рынка, но этого не произойдет. Японский автопроизводитель с начала 2022 года свернет бизнес в нашей стране, оставив лишь мотоциклетное подразделение.