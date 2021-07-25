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Новый кроссовер Honda Elevate: 5 ключевых деталей, которые стоит знать

От: Алексей Шмидт
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Концептуальный кроссовер Honda N7X (серийное название Honda Elevate) дебютировал в мае этого года. С тех пор проект обзавелся определенными подробностями. Редакция Daily-Motor.Ru структурировала всё, что известно на сегодняшний день о модели, выделив 5 ключевых деталей, которые стоит знать об этом проекте. 

Вдохновлен шоу-каром N7X

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Внешний облик Honda Elevate практически наверняка будет повторять экстерьер прототипа N7X образца мая 2021 года. Автомобиль получит крупную радиаторную решетку с горизонтально расположенными ламелями и черной вставкой, светодиодные фары, расположенные по бокам «гриль», а также «противотуманки» и сравнительно компактный воздухозаборник с накладкой и алюминиевыми вставками. Задние фонари расположатся горизонтально и будут как бы «наплывать» на дверь багажника.

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Два варианта салона

Продавать новый кроссовер «Хонды» будут в двух вариантах конфигурации сидений – 5-местном и 7-местном. Пятиместному кроссоверу предстоит навязать конкуренцию Hyundai Creta и Kia Seltos, а 7-местная версия поборется за популярность с удлиненной «Кретой» (Hyundai Alcazar) и другими вместительными и параллельно бюджетными SUV в этом классе.

Платформа и двигатель

Длина «паркетника» составит около 4,3 метра, а в его основе будет лежать платформа и линейка двигателей, которые Elevate позаимствует у бюджетного седана City. Речь идет о полуторалитровом бензиновом «атмосфернике» мощностью 121 л.с., а также аналогичном по объему «дизеле» на 100 «сил». Варианты трансмиссий, по слухам, будут включать в себя 6-ступенчатую «механику» или вариатор. 

Доступная цена

В планы Honda входит продавать около 40 тысяч единиц кроссоверов Elevate в год. Чтобы добиться этого результата компании придется сделать цены на автомобиль конкурентноспособными. Не исключено, что в итоге стоимость модели окажется плюс-минус такой же, что и у ее предшественника – кроссовера BR-V.

Сроки запуска

На сегодняшний день официально подтвержденной информации о том, когда Honda Elevate выйдет в продажу, нет. По слухам, автомобиль доберется до дилеров не раньше 2023 года. В Россию новинка от «Хонды» не приедет. Японский автопроизводитель решил свернуть бизнес в нашей стране с начала 2022 года. 

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