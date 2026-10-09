Honda N-BOX EV выйдет в 2028 году и сможет проезжать до 300 км без подзарядки

Независимый рендер электрической версии Honda N-BOX EV

Кей-кары постепенно перебираются в электрический сегмент. Одним из таких примеров может стать новая версия популярного субкомпакта Honda N-BOX, которая должна дебютировать в 2028 году. По предварительной информации, машину заложили в бизнес-план компании еще в мае этого года. Она может получить приставку к названию EV и удивить высоким запасом хода на электрической тяге.

Напомним, первое поколение Honda N-BOX представили в декабре 2011 года. Нынешнее, третье по счету поколение дебютировало в октябре 2023 года. Помимо стандартного исполнения, в семействе представлены спецверсии N-BOX CUSTOM и N-BOX JOY. В июле 2026 года модель получила небольшие обновки, включая изменения передней панели в исполнении CUSTOM, расширение оснащения отдельных комплектаций и специальную версию JOY BLACK STYLE.

Внешность электрической версии этой модели пока не раскрыта, но компьютерная визуализация (изображение в заглавии), подготовленная независимыми дизайнерами, демонстрирует N-BOX с сохраненным силуэтом нынешней модели, но с отдельной передней панелью для электромобиля.

Она получила широкое небольшое отверстие, напоминающее оформление N-ONE e:, крышку зарядного разъема, специальную эмблему и аэродинамичные колесные диски.

Сохранение внутреннего пространства станет одной из главных технических задач проекта. Аккумулятор большой емкости придется разместить под полом, не ухудшив удобство посадки, высоту салона и возможности трансформации сидений.

При разработке N-VAN e: Honda уже использовала компактную электрическую ось и централизованное размещение высоковольтных компонентов, чтобы сохранить полезное пространство. Теперь компании предстоит адаптировать эти решения к семейному кей-вэну.

Ожидается, что запас хода N-BOX EV может составить около 300 км. Для сравнения, электрический N-ONE e, вошедший в линейку моделей компании осенью 2025 года, способен преодолевать 295 км на одном заряде. Впрочем, высокий кузов N-BOX способен создавать большее аэродинамическое сопротивление, поэтому не исключено, что сделать машину дальнобойнее ее вышеназванного родственника может не получиться.

Ранее стало известно, что электрический хэтчбек Honda Super-ONE оказался мировой сенсацией: спрос в Японии превысил ожидания в 10 раз.