Новый Honda HR-V обещает расходовать меньше 4 литров бензина на 100 км

Независимый рендер нового поколения Honda HR-V 2028

Honda готовит новое поколение HR-V, которое, по предварительным данным, справит премьеру в течение ближайших нескольких лет. Кроссовер получит новый дизайн кузова и салона, 1,5-литровую гибридную систему e:HEV и обновленный комплекс Honda Sensing с функциями искусственного интеллекта. Технические перемены должны позитивным образом сказаться на его топливной экономичности и удобстве эксплуатации.

Напомним, Honda HR-V был представлен еще в 1990-х годах как компактный кроссовер японской марки. Нынешнее поколение модели дебютировало в 2021 году и, в зависимости от рынка, предлагается с бензиновыми и гибридными силовыми установками.

В основу HR-V следующей итерации ляжет совершенно новая модульная платформа. Ее дополнительная универсальность, как ожидается, позволит Honda снизить производственные затраты и расходы на техническое обслуживание автомобиля.

Ожидается, что новая генерация кроссовера получит полностью переработанный кузов. Судя по первым независимым рендерам, опубликованным в сети, передняя часть станет более минималистичной: решетка радиатора будет частично закрытой, а через логотип пройдет горизонтальная полоса. Узкие фары получат более острые очертания, ниже расположится широкий воздухозаборник, а треугольные элементы по краям переднего бампера добавят спортивный акцент.

Независимый рендер нового поколения Honda HR-V 2028

Задняя часть кроссовера также изменится. Между фонарями может появиться непрерывная светодиодная полоса, а массивная наклонная задняя стойка сформирует более динамичный силуэт.

Габариты новой модели, по слухам, составят 4350 мм в длину, 1770 мм в ширину и 1580 мм в высоту. Колесная база достигнет 2640 мм. По сравнению с текущей версией кузов станет длиннее и выше, что должно обеспечить больше пространства для пассажиров.

Основным техническим изменением станет новая система e:HEV с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем и двумя электромоторами. ДВС, как ожидается, будет развивать 106 лошадиных сил, а электромоторы – 131 лошадиную силу. Прогнозируемый средний расход топлива составит 3,6-литра на 100 км.

В трансмиссии появится функция S+ Shift. Ее представят в модели уже в текущем году в рамках небольшого обновления, после чего технологию планируют использовать и на HR-V следующего поколения.

Салон станет более технологичным. В оснащение войдут цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и центральный сенсорный экран размером 12,3 дюйма. Мультимедийная система Honda Connect получит интегрированные сервисы Google, а для отделки салона планируется использовать материалы более высокого качества по сравнению с нынешней моделью.

Комплекс Honda Sensing также получит новую версию с функциями искусственного интеллекта.

Появление нового поколения HR-V запланировано на 2028 год. Ожидаемая цена может расположиться в «вилке» от 2 миллионов 998 тысяч 600 до 3 миллионов 968 тысяч 800 иен (примерно от 1,6 до 2,1 млн рублей по нынешнему валютному курсу).

Напомним, ранее стали известны подробности о выходе нового поколения другого, более известного на глобальной арене кроссовера Honda – модели CR-V.