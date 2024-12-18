В США назвали «Каму Атом» странно выглядящим кроссовером с китайскими технологиями

Недавно в Сеть выложили свежие фотографии с тестов прототипа нового кроссовера «Кама Атом», который должен встать на конвейер уже в 2025 году (площадкой, принявшей машину, может стать завод «Москвич»). Не обошли стороной эту новость и в США, некоторые автомобильные издания которых пристально следят за российским автопромом.

Американский портал «CarsCoops» накануне опубликовал статью, в которой раскрыл для своих читателей подробности об этой перспективной модели.

Прототип нового кроссовера Атома

В своей заметке журналисты из Штатов назвали «Каму Атом» в профиль сильно похожей на китайский кроссовер MG 4, но отличающийся от него более высоким и длинным кузовом.

Дизайн машины с отсутствующей традиционной решеткой радиатора и головной оптикой, спрятанной внутри бампера, удостоился фраз «интригующий» и, «безусловно, напоминающий недавние электромобили, разработанные в Китае».

Ни смогли не обратить внимание в западной прессе на короткие передний и задний свесы автомобиля, а также на его относительно длинную колесную базу.

Технических подробностей о «Каме Атом» пока нет даже у российских СМИ, поэтому ни о каких агрегатных характеристиках кроссовера рассказать своим читателям американские журналисты не смогли. Тем не менее уже понятно, что речь будет идти не о машине с ДВС, а об электрическом SUV.