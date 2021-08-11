Сколько новых Toyota Land Cruiser 300 уже продали в России

Продажи нового внедорожника Land Cruiser 300 в России дилеры Toyota начали 22 июля. На первых порах автомобиль предлагался покупателям исключительно с 415-сильным бензиновым двигателем и 10-диапазонным «автоматом», а также трех комплектациях, включая юбилейную серию 70th Anniversary. Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) назвали точное количество «трехсотых», реализованных в РФ с запуска продаж.

Оказалось, что за 20 дней российские дилеры «Тойота» продали без малого 384 экземпляра нового LC 300. При этом автомобиль был доступен параллельно с моделью предыдущего поколения, на долю которой в июле пришлось всего 63 реализованных машин.

Рекомендованные розничные цены на машины варьировались в пределах 5 миллионов 613 тысяч – 7 миллионов 718 тысяч рублей (без учета дилерской наценки, которая порой достигала 3 миллионов рублей).

Что касается Land Cruiser 300, то, как ранее рассказывал Daily-Motor.Ru, гамма двигателей внедорожника в августе пополнилась дизельным силовым агрегатом. Речь идет о 3,3-литровом 6-цилиндровом «дизеле» мощностью 299 лошадиных сил и 700 Нм. Такой внедорожник оценен дешевле, чем бензиновый вариант – от 5 миллионов 557 тысяч рублей.