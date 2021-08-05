Дилерская наценка на Toyota Land Cruiser 300 в России может достигать 3 млн рублей и выше

Продажи внедорожников Toyota Land Cruiser 300 в России постепенно набирают обороты. За автомобиль просят от 5 миллионов 613 тысяч до 7 миллионов 718 тысяч рублей. Вот только купить «трехсотый » по РРЦ пока невозможно. Всему виной наценка дилеров, которая в некоторых случаях может достигать трех миллионов рублей и выше. Для тех, кто не готов переплачивать, предлагают вариант подождать свою машину от шести месяцев до года.

Условия дефицита и повышенного спроса делают свое дело. Дилеры самостоятельно дооснащают прибывшие в их распоряжение автомобили дополнительным оборудованием, тем самым повышая маржинальность сделок и увеличивая доход с продаж.

В список допоборудования, без которого «Ленд Крузер 300» сейчас не купить, входит вполне стандартный набор: тонировка стекол, штатная сигнализация, защита картера и антикоррозионная обработка днища. За это официальные дилеры Toyota предлагают доплатить как минимум 1 миллион 700 тысяч рублей.

Как утверждает издание «Autonews», журналисты которого недавно побывали в нескольких точках продаж, только один из трех официальных дилерских центров «Тойоты» предлагает купить LC300 по рекомендованной розничной цене в 7 миллионов 665 тысяч рублей. Правда есть оговорка – ждать машину придется до 1 года и итоговая цена может вырости.

Другой дилер предлагает сразу доплатить 1 миллион 753 тысячи рублей, но приобрести автомобиль с дооборудованием за 8 миллионов 614 тысяч рублей.

У третьего дилера наценка составляет более 3 миллионов рублей, увеличивая итоговую стоимость внедорожника до 10 миллиона 700 тысяч рублей.

Недавно продажи Land Cruiser 300 начались в Японии, где также наблюдается ажиотажный спрос. Очередь на самые популярные комплектации внедорожника растянулась на четыре года вперед, а покупателей в целях борьбы с перекупщиками просят подписать обязательство не продавать машину в течение первого года с момента приобретения.