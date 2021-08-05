ДомойАвтоновости сегодняДилерская наценка на Toyota Land Cruiser 300 в России может достигать 3...

Дилерская наценка на Toyota Land Cruiser 300 в России может достигать 3 млн рублей и выше

От: Алексей Шмидт
E8Bp6RnXIAMqITy

Продажи внедорожников Toyota Land Cruiser 300 в России постепенно набирают обороты. За автомобиль просят от 5 миллионов 613 тысяч до 7 миллионов 718 тысяч рублей. Вот только купить «трехсотый» по РРЦ пока невозможно. Всему виной наценка дилеров, которая в некоторых случаях может достигать трех миллионов рублей и выше. Для тех, кто не готов переплачивать, предлагают вариант подождать свою машину от шести месяцев до года.

Условия дефицита и повышенного спроса делают свое дело. Дилеры самостоятельно дооснащают прибывшие в их распоряжение автомобили дополнительным оборудованием, тем самым повышая маржинальность сделок и увеличивая доход с продаж.

В список допоборудования, без которого «Ленд Крузер 300» сейчас не купить, входит вполне стандартный набор: тонировка стекол, штатная сигнализация, защита картера и антикоррозионная обработка днища. За это официальные дилеры Toyota предлагают доплатить как минимум 1 миллион 700 тысяч рублей. 

1eb98ec3924b4e48a77c0cbf1b3c52b798190879

Как утверждает издание «Autonews», журналисты которого недавно побывали в нескольких точках продаж, только один из трех официальных дилерских центров «Тойоты» предлагает купить LC300 по рекомендованной розничной цене в 7 миллионов 665 тысяч рублей. Правда есть оговорка – ждать машину придется до 1 года и итоговая цена может вырости. 

Другой дилер предлагает сразу доплатить 1 миллион 753 тысячи рублей, но приобрести автомобиль с дооборудованием за 8 миллионов 614 тысяч рублей. 

65c61a8fa30d4311d8d31c9a6b77b567a8b5fd9c

У третьего дилера наценка составляет более 3 миллионов рублей, увеличивая итоговую стоимость внедорожника до 10 миллиона 700 тысяч рублей. 

Недавно продажи Land Cruiser 300 начались в Японии, где также наблюдается ажиотажный спрос. Очередь на самые популярные комплектации внедорожника растянулась на четыре года вперед, а покупателей в целях борьбы с перекупщиками просят подписать обязательство не продавать машину в течение первого года с момента приобретения.

Источник:Autonews
Предыдущая статьяУ кросс-купе Genesis GV60 будет круглый селектор АКПП
Следующая статьяTesla Model X и танк посостязались в перетягивании каната

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Mugen разработала обвес для нового Honda Civic

Японское ателье Mugen представило на суд общественности пакет доработок для нового, одиннадцатого по счету поколения Honda Civic. Стайлинг-комплект включает в себя исключительно внешние доработки.  По...

Дизайнер нарисовал новый «УАЗ Хантер». Получился Defender

УАЗ-3160: каким был прародитель внедорожника «Патриот»

Tesla Model X и танк посостязались в перетягивании каната

Дилерская наценка на Toyota Land Cruiser 300 в России может достигать 3 млн рублей и выше

У кросс-купе Genesis GV60 будет круглый селектор АКПП

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+