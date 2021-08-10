Toyota Land Cruiser 300 для России: известна цена с дизельным двигателем

Компания Toyota объявила о старте приема заказов на новый внедорожник Land Cruiser 300 в версии с дизельным двигателем. За такой вариант будут просить 5 миллионов 557 тысяч рублей.

В «трехсотом» силовая установка, работающая на «тяжелом топливе», представлена 3,3-литровым «наддувным» агрегатом мощностью 299 лошадиных сил. Двигатель агрегатируется 10-диапазонной автоматической трансмиссией.

С дизельным мотором «Ленд Крузер 300» разгоняется за 6,9-секунды. Его средний расход топлива, согласно паспортным данным, составляет в среднем 8,9-литра на 100 километров в смешанном цикле.

Дизельный LC 300 в комплектации «Элеганс» оценен в 5 миллионов 557 тысяч рублей. Версия «Комфорт+» предложена по цене в 6 миллионов 805 тысяч рублей, а исполнение LC 300 «70th Anniversary» – в 7 миллионов 609 тысяч рублей.

Бензиновые Toyota Land Cruiser 300 вышли в продажу в России в июле. Такие внедорожники комплектуются 3,5-литровым бензиновым твин-турбированным V6 мощностью 415 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Агрегат пришел на смену старому 8-цилиндровому «атмосфернику» и способен разгонять рамный внедорожник меньше чем за 7 секунд.