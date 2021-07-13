Новый кроссовер Changan Uni-K: известны сроки появления в России

Компания Changan раскрыла предварительную дату премьеры в России нового кроссовера Uni-K. Автомобиль представят во второй половине 2021 года.

Информацией о сроках запуска новой модели поделились представители пресс-службы китайского автопроизводителя, отвечая на комментарий пользователя в «Инстаграм».

«Запуск модели Uni-K планируется во второй половине текущего года», – заявили маркетологи российского офиса «Чанган».

В июне первый экземпляр этого кроссовера был замечен во время перевозки на МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога). Эвакуатор с Changan Uni-K мог направляться в представительство китайского бренда в РФ.

Дебют Changan Uni-K состоялся в конце ноября 2020 года в рамках автомобильной выставки в Гуанчжоу. Компактный «паркетник» оснастили 2-литровым турбомотором мощностью 233 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента, ассистирует которому 8-диапазонный «автомат», а также передний или полный привод.

Длина автомобиля составила 4865 мм, ширина – 1948 мм, высота – 1700 мм, а размер колесной базы равен 2890 мм.

В арсенал «Юни-К» вошла светодиодная оптика, выдвижные ручки, спойлер сложной формы, установленный на крышке багажника, и 21-дюймовые колесные диски.

Цены на Uni-K в Китае начинаются от 153 тысяч 900 юаней или 1 миллион 730 тысяч рублей. За «топовый» вариант кроссовера «поднебесные» дилеры Changan просят 184 тысячи 900 юаней, что эквивалентно 2 миллионам 70 тысячам рублей по текущему курсу.