Toyota Land Cruiser Prado 2022-2023: новые подробности

Рендер нового Land Cruiser Prado. Фото: открытые источники

Компания Toyota готовится к смене поколений второго «младшего» Land Cruiser в своей линейке – внедорожника Prado. Недавно стало известно, что выход новинки перенесен с 2022 на 2023 год. Теперь же стали известны другие подробности об этом проекте.

По новой информации, автомобиль хоть и переедет на новую платформу TNGA-F, но сохранит рамную конструкцию. Размер колесной базы должен увеличиться на 50 мм. В то же время длина кузова сократится на 15 мм – до 4825 мм, ширина прибавит 30 мм – до 1885 мм, а высота, напротив, окажется ниже, чем у актуальной модели на 60 мм, составив 1835 мм.

В рамках обещания Toyota электрифицировать каждую модель в своей линейке до 2025 года для внедорожника запланировали гибридный силовой агрегат, в основу которого ляжет обновленная 2,5-литровая «четверка». Список двигателей Prado 2022 должен также включить в себя тот же 2,8-литровый 4-цилиндровый турбодизель мощностью 204 л.с. и 500 Нм, которым сейчас комплектуют пикап Toyota Hilux. Достанется ли внедорожнику 3,5-литровый V6 от старшей модели Land Cruiser 300, пока неизвестно.

Еще один рендер с возможным дизайном нового Тойота Ленд Крузер Прадо 2022-2023. Фото: Drive

Смена поколений будет подразумевать и улучшения с точки зрения безопасности, а также не оставит новый «Прадо» без технологических изменений, которые должны позволить ему в дальнейшем успешно конкурировать с другими моделями своего сегмента. Как минимум стоит ожидать появления в салоне больших сенсорных дисплеев с улучшенными возможностями интеграции со смартфонами, а также о современных водительских ассистентов.

Премьера нового Toyota Land Cruiser Prado должна состояться в конце 2022 – начале 2023 года, то есть примерно через год после дебюта Land Cruiser 300.