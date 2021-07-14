Уточнены сроки появления нового Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Автоцентр

Компания Toyota определилась с датой премьеры нового поколения Land Cruiser Prado. «Младший» брат нового Land Cruiser 300 дебютирует не зимой 2022 года, как предполагалось, а годом позже.

Как пишет издание «BestCarWeb», ссылающееся на собственные источники внутри «Тойота», новый «Прадо» будет показан в августе 2023 года. На 2022 год компания выделит для обновления другие модели, включая минивэны Noah/Voxy и Alphard, а также выпустит кроссовер Crown.

Фото: Автоцентр

Что касается новой генерации LC Prado, то подтвержденной информации о нем пока нет. Модель, как и ее старший собрат LC 300, должна сохранить рамную конструкцию. По слухам, колесная база автомобиля прибавит 50 мм по сравнению к предшественнику, длина сократится на 15 мм – до 4825 мм, ширина увеличится на 30 мм – до 1885 мм, а высота уменьшится на 60 мм – до 1835 мм.

Агрегатная линейка нового «Прадо» практически наверняка будет включать в себя 2,8-литровый «дизель» и бензиновую твин-турбированную «шестерку». Гибридный вариант внедорожника появится не раньше 2024 года.