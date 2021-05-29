Как будет выглядеть новый Toyota Land Cruiser Prado (J250)

Фото: Drive/Avarvarii

Toyota Land Cruiser Prado в 150-м кузове вышел в продажу почти 12 лет назад, поэтому определенно нуждается в смене поколений. Премьера новой генерации внедорожника должна состояться в ближайшие годы. Но раньше представят его старшего собрата Land Cruiser 300, дебют которого запланирован на это лето. Независимые дизайнеры, взяв за основу внешний облик уже полностью рассекреченной в сети 300-й модели, решили пофантазировать на тему внешности нового Prado.

Судя по опубликованному рендеру, автомобиль получит похожие визуальные изменения, которые переживет со сменой генерации Land Cruiser (300). В облике нового «Прадо» хорошо просматриваются радиаторная решетка с вертикальными клиньями, навеянная 300-й моделью, похожая головная оптика, а также новый бампер, капот и крылья.

Сбоку кузов нового Prado выглядит чуть проще, чем у его более крупного и дорогого аналога, но все-же сохраняет коренастый профиль.

Габариты реформенной модели, по слухам, останутся практически без изменений, отличаясь от актуального автомобиля на 5-10 мм.

В основу внедорожника должна лечь платформа TNGA-F, на которой был построен Land Cruiser 300. Однако автомобили будут отличаться с точки зрения линейки двигателей.

Если более крупный LC300 зарезервировал за собой новые V-образные «шестерки» как в дизельном, так и бензиновом исполнениях, то для Prado могут предложить 2,8-литровую дизельную «турбочетверку», которой комплектуют нынешнее поколение этой модели, но пережившей модернизацию. Позже внедорожник получит полностью новый 2,4-литровый бензиновый «наддувный» агрегат со стартер-генератором (mild-hybrid).

Презентация нового Land Cruiser Prado, который, по неподтвержденной информации, получит индекс J250, должна состояться зимой 2022 года.