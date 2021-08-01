Новый Lexus LX 2022. Появилось первое фото без камуфляжа

Компания Lexus готовится к смене поколений своего флагманского внедорожника LX. Новая генерация флагмана «Лексус» еще ни разу не попадала в объективы фотошпионов без камуфляжа, но накануне в Сети все же появилось первое фото.

Снимок был сделан одним из очевидцев в Японии, мимо которого проехал автовоз с Lexus LX 2022 белого цвета. Качество фотографии оставляет желать лучшего. Плюс ко всему, на снимке видна только половина кузова машины. Впрочем, даже с учетом этих факторов можно рассмотреть некоторые дизайнерские подробности экстерьера реформенного внедорожника.

Как можно заметить на фото, новый «Лексус LX» получит новые задние фонари, которые будут объединены светящейся горизонтальной планкой. Кроме того, незначительно изменится задний бампер, и, вроде бы выштамповки по бокам.

Ранее стали известны версии, в которых новый LX поступит в продажу. Автомобиль предложат в исполнениях LX570, LX600, а также «топовом» LX750h. Кроме того, новый внедорожник можно будет выбрать в двух модификациях: F Sport и VIP, которые будут отличаться декоративными элементами кузова и отделкой интерьера.

В салоне новой генерации LX ожидается появление огромного 17-дюймового сенсорного дисплея, работающего в паре с мультимедийной системой, дебютировавшей в последнем Lexus NX.

Мировая премьера нового поколения Lexus LX запланирована на сентябрь этого года. В продажу внедорожник, спроектированный на платформе Toyota Land Cruiser 300, поступит в декабре.