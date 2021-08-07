Новый Subaru Forester 2022 везут в Россию. Двигатели останутся прежними

Компания Subaru готовится к выходу на российский рынок посвежевшего кроссовера Forester, премьера которого на родине состоялась в июне. До нас автомобиль доберется под конец 2021 года.

Накануне в открытой базе Росстандарта появился обновленный сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), вступающий в силу с 1 сентября. В документе размещена техническая информация о реформенном Forester для российского рынка. Согласно этим данным, длина автомобиля составит 4640 мм (+15 мм к предшественнику). Остальные габариты останутся прежними – ширина 1815 мм, высота – 1730 мм. Размер колесной базы будет равен 2670 мм.

От предшественника новый «Лесник» отличается слегка подретушированной внешностью с «урезанными» фарами, новой цветовой палитрой и другим дизайном колесных дисков.

Салон остался без обновок. Зато у кроссовера появился модернизированный комплекс систем безопасности EyeSight, включающий в себя стереокамеру с увеличенным углом обзора и улучшенным ПО. В набор, который контролируется этой связкой, входят: адаптивный «круиз», система автоматического торможения, система контроля «слепых» зон», помощник при перестроении из полосы движения и многое другое.

Техника нового «Форестер» в России, как и в Японии, изменению не подвергнется. Кроссовер продолжат комплектовать 2- и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 л.с. (196 Нм) и 185 л.с. (239 Нм) соответственно. Связку обоим составит клиноцепной вариатор Lineatronic и система полного привода.

На родном для компании рынке Forester 2022 продают с гибридной силовой установкой e-Boxer, в основе которой лежит 2-литровый «атмосферник» мощностью 145 л.с. (188 Нм). Более дорогие версии комплектуют 1,8-литровым турбомотором на 177 л.с. и 300 Нм.