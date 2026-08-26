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Subaru Outback следующего поколения может оказаться брутальнее предшественника

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Представлен первый неофициальный рендер новой генерации Subaru Outback

Subaru Outback следующего поколения может оказаться брутальнее предшественника
Рендер нового поколения Subaru Outback

Subaru готовит новое поколение модели, которая может занять место Outback на японском рынке. После прекращения продаж Outback в Японии весной прошлого года его преемником, как ожидается, станет Layback следующего поколения, причем автомобиль должен получить более выраженный внедорожный характер и более брутальную внешность.

Subaru Outback впервые появился в 1994 году как модель, объединившая черты легкового автомобиля и внедорожника. За несколько поколений Outback стал одной из ключевых моделей Subaru и получил известность благодаря сочетанию универсального кузова и возможностей для эксплуатации за пределами асфальта. Основным рынком сбыта машины являются Штаты, но до недавнего времени ее продавали и в Японии. В актуальном поколении эта модель представлена с 2019 года и уже успела пережить рестайлинг (весной 2022 года).

Брутальный кроссовер

Судя по представленному японским журналом «BestCarWeb» рендеру, новый Outback сохранит связь с предшественником, но сделает ставку на более выраженный внедорожный образ. Внешность автомобиля должна стать более брутальной, благодаря чему модель нового поколения будет заметно отличаться от прежнего облика.

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Машина, показанная на неофициальном изображении (рендер в заглавии этого материала), получила новое оформление «передка» с пересмотренной конструкцией дневных ходовых огней, которые могут принять форму букв C, а также отдельными четырехугольными блоками основной светотехники. 

Решетка радиатора получит новый дизайн, а передний бампер и двери обзаведутся особым черным декоративным обрамлением, который придаст внешнему облику автомобиля брутальных черт. Переделке подвергнется даже капот, где ждут дебюта новых выштамповок и большого воздухозаборника посередине.

Силовые установки Turbo и S:HEV

Подробностей о технической части машины пока немного. Для нового Outback могут припасти сразу два варианта силовых установок – Turbo и S:HEV. Каждая из них, как ожидается, будет отличаться уникальными характеристиками и станет частью обновленной концепции модели, но конкретные цифры их отдачи пока не называются.

Между тем, ранее мы сообщали о том, что Subaru может вернуть на японский рынок большой кроссовер Ascent. 5-метровый трехрядный SUV, как ожидается, расширит предложение компании в сегменте и будет конкурировать на родине с другими моделями этого же формата, в том числе с Mazda CX-80.

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Фото:BestCarWeb

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