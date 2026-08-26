Subaru Outback следующего поколения может оказаться брутальнее предшественника

Рендер нового поколения Subaru Outback

Subaru готовит новое поколение модели, которая может занять место Outback на японском рынке. После прекращения продаж Outback в Японии весной прошлого года его преемником, как ожидается, станет Layback следующего поколения, причем автомобиль должен получить более выраженный внедорожный характер и более брутальную внешность.

Subaru Outback впервые появился в 1994 году как модель, объединившая черты легкового автомобиля и внедорожника. За несколько поколений Outback стал одной из ключевых моделей Subaru и получил известность благодаря сочетанию универсального кузова и возможностей для эксплуатации за пределами асфальта. Основным рынком сбыта машины являются Штаты, но до недавнего времени ее продавали и в Японии. В актуальном поколении эта модель представлена с 2019 года и уже успела пережить рестайлинг (весной 2022 года).

Брутальный кроссовер

Судя по представленному японским журналом «BestCarWeb» рендеру, новый Outback сохранит связь с предшественником, но сделает ставку на более выраженный внедорожный образ. Внешность автомобиля должна стать более брутальной, благодаря чему модель нового поколения будет заметно отличаться от прежнего облика.

Машина, показанная на неофициальном изображении (рендер в заглавии этого материала), получила новое оформление «передка» с пересмотренной конструкцией дневных ходовых огней, которые могут принять форму букв C, а также отдельными четырехугольными блоками основной светотехники.

Решетка радиатора получит новый дизайн, а передний бампер и двери обзаведутся особым черным декоративным обрамлением, который придаст внешнему облику автомобиля брутальных черт. Переделке подвергнется даже капот, где ждут дебюта новых выштамповок и большого воздухозаборника посередине.

Силовые установки Turbo и S:HEV

Подробностей о технической части машины пока немного. Для нового Outback могут припасти сразу два варианта силовых установок – Turbo и S:HEV. Каждая из них, как ожидается, будет отличаться уникальными характеристиками и станет частью обновленной концепции модели, но конкретные цифры их отдачи пока не называются.

Между тем, ранее мы сообщали о том, что Subaru может вернуть на японский рынок большой кроссовер Ascent. 5-метровый трехрядный SUV, как ожидается, расширит предложение компании в сегменте и будет конкурировать на родине с другими моделями этого же формата, в том числе с Mazda CX-80.