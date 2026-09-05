Следующий Subaru Levorg станет спортивным универсалом эпохи электрификации

Рендер нового поколения Subaru Levorg (2027)

Subaru готовит смену поколения Levorg, которая, как ожидается, состоится в 2027 году. Главным изменением станет переход на гибридную силовую установку S:HEV, в то время как нынешние 1,8- и 2,4-литровые оппозитные турбомоторы уступят место новой схеме с электрификацией.

Первое поколение Subaru Levorg появилось в 2014 году, а нынешняя, вторая генерация дебютировала в 2020 году. Модель создавалась как спортивный универсал, сочетающий динамические характеристики, полный привод и практичность кузова. В актуальном поколении также появился комплекс современных систем безопасности.

Ключевой переменой для следующего Levorg станет силовая установка, сообщает японский портал «Goo-Net». Сейчас универсал предлагается с 1,8-литровым турбированным оппозитным двигателем, а версия STI Sport R использует 2,4-литровый турбомотор с непосредственным впрыском. В следующем поколении 2,4-литровый турбодвигатель, как ожидается, исчезнет из гаммы, а основной ставкой станет гибридная система S:HEV.

В ее основе находится последовательно-параллельная схема, сочетающая гибридные технологии Toyota с 2,5-литровым оппозитным четырехцилиндровым двигателем Subaru. Система использует два электромотора: один отвечает за движение, второй предназначен для выработки электроэнергии. Их работа вместе с двигателем меняется в зависимости от условий движения.

Несмотря на это, электрификация не приведет к отказу от традиционного для Subaru полного привода. Передняя и задняя оси по-прежнему будут механически связаны карданным валом. В результате новая система объединит гибридную технологию Toyota с оппозитным двигателем и симметричным полным приводом Subaru.

Более того, отказ от мощного 2,4-литрового турбомотора не обязательно должен означать потерю спортивного характера. Ожидается, что мгновенная отдача электродвигателя и его отзывчивость в сочетании с настройками шасси и полным приводом позволят сохранить динамичную философию Levorg. Задача инженеров Subaru будет заключаться не просто в создании экономичного гибрида, а в использовании электрификации для повышения спортивных качеств универсала.

Изменения затронут и дизайн. Следующий Levorg, вероятно, станет ниже и шире нынешней модели, получив более спортивные пропорции. Внешность может быть выполнена в стилистике следующего поколения четырехдверного WRX: агрессивная заостренная передняя часть, расширенные крылья и низкая посадка салона должны подчеркнуть отличие универсала от кроссоверов.

Параллельно изменится и характер модификации Levorg Layback. Сейчас это приподнятая версия универсала с увеличенным дорожным просветом и чертами кроссовера. В следующем поколении модель может получить более выраженный внедорожный образ с защитой нижней части кузова и более массивной передней частью.

Премьера нового Levorg ожидается во второй половине 2027 года. Скорее всего, машина дебютирует на выставке Japan Mobility Show следующего года в виде готового автомобиля или предсерийного прототипа следующей осенью.

К слову, недавно также стало известно о потенциальной смене генерации другого известного универсала Subaru – модели Outback. Машину уже показали на первых неофициальных рендерах, которые обещают ей крупные изменения не только во внешности, которая станет более внедорожной и брутальной, но и в технической части.