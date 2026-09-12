Subaru доработала малоизвестный компакт Chiffon Try для борьбы с Mitsubishi Delica Mini

Subaru обновила компакт-кар Chiffon Try. Основная ставка в модернизации модели была сделана на дополнительном оснащении и сохранении доступной цены. Модель продолжит развивать направление небольших автомобилей с внедорожной стилистикой, популярность которого в Японии выросла после появления Mitsubishi Delica Mini. После модернизации Chiffon Try получил новые функции активной безопасности, сохранив прежнюю линейку моторов.

Напомним, модель Subaru Chiffon впервые появилась в 2016 году как кей-кар, созданный на базе Daihatsu Tanto. Версия Chiffon Try появилась в 2024 году как кроссоверная модификация модели. А теперь Subaru представила обновленную версию Chiffon Try с расширенным оснащением.

Главным изменением обновленного Chiffon Try стала модернизация комплекса помощи водителю Smart Assist. Система получила несколько новых функций, направленных на повышение безопасности при движении по городским перекресткам.

Интерьер обновленного Subaru Chiffon Try

В частности, комплекс теперь способен обнаруживать велосипедистов, приближающихся при пересечении дороги. Улучшено и распознавание транспортных средств, движущихся навстречу при повороте направо на перекрестке. Еще одна функция предназначена для обнаружения приближающихся пешеходов, пересекающих дорогу во время поворота.

Внешность Chiffon Try сохранила характерный для кроссоверной версии брутальный стиль. Кузов получил большое количество устойчивых к царапинам элементов и матовую серебристую нижнюю защитную накладку. Дополняют оформление оригинальные колесные диски.

Глянцевый черный цвет используется для корпусов боковых зеркал и дверных ручек, а также 14-дюймовых легкосплавных дисков. В результате компактный Subaru выглядит более выразительно и сохраняет стилистику небольшого автомобиля с повышенной визуальной готовностью к поездкам за пределами города.

За основу Chiffon Try взят тот же автомобиль, что и Daihatsu Tanto Fun Cross. Subaru позиционирует свою версию как более доступного соперника Mitsubishi Delica Mini: цена обновленной модели в Японии начинается от 1 миллиона 853 тысяч 500 иен (чуть больше 1 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Силовая гамма модели изменений не получила. Покупателям доступны 0,66-литровый атмосферный двигатель мощностью 52 л.с. и турбированный мотор того же объема, развивающий 64 л.с. Оба агрегата работают с вариатором CVT, а для Chiffon Try предусмотрены передне- и полноприводные версии.

Ранее планы по конкуренции с Mitsubishi Delica Mini анонсировал другой японский автопроизводитель – Suzuki. Компания планирует выпустить новое поколение модели Hustler, которая может сильно измениться внешне и механически.