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Новый кроссовер Haval Monster показали на первых фотографиях

От: Алексей Шмидт
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В базе китайского минпрома появились первые фотографии и техническая информация о новой модели компании Haval, которая расположится в сегменте SUV. Автомобиль представляет собой серийную версию концепт-кара, XY дебютировавшего этой весной.

В регистрационной документации указано название Haval Monster. Судя по снимкам, в сравнении с прототипом массовая версия претерпит минимальные изменения. Длина кроссовера составит 4780 мм, а его колесная база будет равна 2800 мм. Таким образом, по размерам автомобиль окажется сопоставим с Kia Sorento. 

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Предполагается, что «Монстер» станет технологическим флагманом в линейке «Хавейл», получив все последние наработки бренда в области беспилотных технологий и телематических систем. 

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В качестве двигателя для новинки заявлена полуторалитровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 184 лошадиные силы, однако в будущем Haval Monster получит также гибридную версию с установкой L.E.M.O.N. DHT. 

Премьера серийного кроссовера состоится на автосалоне в Чэнду в августе 2021 года. 

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Новый кроссовер Haval Monster показали на первых фотографиях

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