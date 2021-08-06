УАЗ-3160: каким был прародитель внедорожника «Патриот»

Маркетинговый отдел компании «УАЗ» напомнил подписчикам страниц Ульяновского автозавода в соцсетях о том, что в начале августа исполнилось 24 года с момента запуска производства внедорожника УАЗ-3160. Автомобиль считается прародителем современного «УАЗ Патриот».

«5 августа 1997 года с конвейера сошла первая опытная партия УАЗ-3160. Автомобиль стал основой для разработки внедорожников Симбир и УАЗ-3163, а также являлся абсолютно новой моделью по отношению к УАЗ-469 и модификациям на его основе», – написали представители пресс-службы Ульяновского автомобильного завода.

На первых порах прародителя «УАЗ Патриот» оснащали 2,9-литровым бензиновым 104-сильным карбюраторным мотором, который внедорожник позаимствовал у предыдущей генерации УАЗ-3151. Позже линейка автомобиля пополнилась более современными двигателями, включая 2,7-литровый агрегат мощностью 128 л.с., а также 2,2-литровый «турбодизель» с отдачей в 98 «сил».

Внедорожник УАЗ-3160 отличался от предшественников еще и тем, что у него была пружинная передняя подвеска, неразъемные мосты, гидроусилитель рулевого управления и пятиступенчатая трансмиссия. Автомобиль выпускали на протяжении семи лет – 1997 по 2004 год. За этот период было собрано более 7 тысяч 500 таких внедорожников.

Впоследствии на место этой модели пришла новая – «Патриот ». Ее производство ведется по сегодняшний день. Самый популярный внедорожник Ульяновского автозавода комплектуют 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 235 Нм, работающим в связке с 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным «автоматом». Цены на него начинаются от 964 тысяч рублей.