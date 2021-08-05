Tesla Model X и танк посостязались в перетягивании каната

Блогерская ноша бывает тяжела. Нужно постоянно придумывать оригинальный контент, который заинтересует максимальную аудиторию. Ребята с YouTube-кнала Dobre Cars решили поразить воображение подписчиков, устроив необычное состязание. Его цель – выяснить, кто лучший в перетягивании каната – современный электромобиль или бронированная машина.

От электрокаров в соревновании выступил кроссовер Tesla Model X, а со стороны бронемобиля выставили танк семейства CVR (T) (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked)). Боевая гусеничная машина была разработана в Великобритании в 1960 году и принимала участие во многих военных конфликтах по всему миру.

Местом для битвы двух машин разного назначения и из разных эпох выбрали безлюдную дорогу.

Первая попытка окончилась неудачей – практически сразу не выдержал канат. Но у организаторов в запасе имелся стальной трос, поэтому состязание продолжили.

Вторая заезд дал Tesla Model X надежду на победу, но оказалось, что водитель британского танка просто решил немного поддаться. Прибавив газу бронированная машина легко потащила за собой буксующую «Теслу».