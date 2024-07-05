Продажи электрокаров в Германии упали на 16,4%, Tesla «провалилась» почти наполовину

Германия является сердцем европейской автомобильной промышленности, которая постепенно переходит на электроэнергию. Вот только пока это не касается местных покупателей, которые все чаще воротят нос от электромобилей.

Согласно свежей статистике, продажи аккумуляторных автомобилей в Германии упали в среднем на 16,4 процента за первые 6 месяцев этого года. Но эти цифры выглядят как вполне оптимистичные, если посмотреть на то, как резко сократились объемы реализации в этой стране машин Tesla.

Как сообщает издание «CarsCoops», продажи электрокаров американского бренда Tesla в Германии с января по июнь 2024 года упали до 21 тысячи 249 единиц. Это на 41,6% меньше, чем было годом ранее.

Если взглянуть на июньскую статистику, то все выглядит еще хуже – падение на 42,2% (до 4648 единиц), что делает Tesla по этому показателю в догоняющих даже для продукции MG.

С чем связано столь резкое сокращение спроса на электрокары этой американской компании не уточняется, но оценить такие показатели положительно непросто, особенно учитывая, что немецкий авторынок в целом в 1 половине 2024 года заметно вырос.

Общий объем продаж новых легковушек в Германии увеличился на 5,4% до 1 миллиона 470 тысяч штук. При этом в июне цифры оказались еще лучше, 297 тысяч 329 проданных машин, что соответствует прибавке в 25,8% к аналогичному периоду прошлого года.