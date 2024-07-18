Новое поколение кроссовера Tesla Model X: как оно будет выглядеть

Model X является одной из старейших моделей в линейке компании Tesla. Автомобилю уже 9 лет, а старше его только Model S, появившаяся в 2012 году. Несколько лет назад Model X прошла через рестайлинг, который слегка изменил ее салон, тогда как внешность практически не поменялась.

Следующей главой в истории этой модели станет переход в следующее поколение, которое должно принести с собой не только новый интерьер, но и экстерьер. Как будет выглядеть новая Tesla Model X накануне показал независимый дизайнер, известный в Сети как «Theottle».

В своей работе художник черпал вдохновение с обновленной Tesla Model 3, которая появилась в продаже в 2024 году.

Как можно заметить на получившихся рендерах, одной из самых дорогих «Тесел» предстоит сменить форму и наполнение фар, которые станут гораздо уже, чем раньше, а также получат другой светодиодный рисунок. Оптике предстоит стыковаться с угловатыми линиями бампера, который, в свою очередь, переживет кардинальную модернизацию.

Изменению подвергнется даже профиль машины, где двери примут новые выштамповки, которые своими линиями будут перетекать в корму.

Сзади машину ждет появление других фонарей С-образной формы, переделанного бампера и более выраженного спойлера, интегрированного в крышку багажника.

Tesla до сих пор не подтвердила планы по выпуску следующей генерации Model X, а это значит, что ни о каких технических подробностях в случае с этим кроссовером говорить пока не приходится. Единственное, на что можно рассчитывать, так это на более мощные электрические силовые установки и емкие тяговые батареи, обеспечивающие увеличенный запас хода.